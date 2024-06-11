GameStop указал 17 ноября 2024 года как дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Похоже, что у нас есть дата выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, если верить недавнему сообщению в X/Twitter от GameStop.
Вчера днем ритейлер опубликовал трейлер и ссылку на предзаказ Snake Eater, сообщив, что ремейк MGS3 появится в продаже 17 ноября. Пост, скриншот которого вы можете увидеть ниже, все еще доступен для просмотра.
Некоторые отмечают, что дата 17 ноября несколько странная, так как если это действительно 17 ноября 2024 года, то релиз состоится в воскресенье. С другой стороны, это было бы уместно, учитывая, что с момента выхода оригинальной Metal Gear Solid 3 прошло ровно 20 лет. Так же это может быть просто дата выхода игры в раннем доступе для обладателей более дорогого издания. Кроме того, это совпадает с ранее объявленным сроком выхода, поскольку в начале этого года в трейлере PlayStation игра была указана как игра 2024 года.
Metal Gear Solid Delta была одной из многих игр, которые были представлены на вчерашней выставке Xbox Showcase, но, к разочарованию фанатов, дата выхода не была указана в новом трейлере. Впервые мы узнали о Metal Gear Solid Delta в мае 2023 года.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, как утверждается, является точным ремейком MGS3, настолько, что Konami даже не планирует записывать для него новые голосовые реплики. Несмотря на это, символ Delta в названии ремейка (стилизованный под Metal Gear Solid Δ: Snake Eater) призван подчеркнуть «изменения» или «различия» без изменения структуры", - ранее объясняла Konami.
Ждём!!!