Голоса в ремейке Metal Gear Solid 3 "останутся такими же, какими они были в оригинальной игре" ©

Поклонники серии были рады узнать, что в ремейке Metal Gear Solid 3 будет использован голосовой состав из оригинальной игры, но сейчас начинает казаться, что в игре просто будут использованы старые голосовые реплики.



В пресс-релизе, анонсирующем ремейк MGS3 - или Metal Gear Solid Delta, если хотите, - отмечается, что в игре "star the original voice characters". Можно списать это на странный перевод или выбор слов, но необычно, что в пресс-релизе не было специально использовано слово "актеры". На прошлой неделе Konami сообщила в своем твиттере, что "сюжет и голоса персонажей в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater остались теми же, что и в оригинальной игре". И снова, похоже, это подразумевает повторное использование голосовых реплик.



Gamesradar напрямую спросили Konami о ситуации, и представитель компании указал им на твит, ссылка на который приведена выше, добавив следующее: "По сути, это означает, что сюжет и голоса персонажей в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater останутся такими же, какими они были в оригинальной игре".



Все эти комментарии не позволяют прямо сказать: "Да, мы повторно используем старую озвучку", но на данный момент кажется, что так оно и будет.



Несколько оригинальных японских актеров озвучки, которые играли в MGS3, скончались после выхода игры в 2004 году. Есть также некоторая загадка в английском составе, где Еву изображает Сюзетта Миньет (Suzetta Miñet) - псевдоним анонимной актрисы озвучки, которая до сих пор остается неизвестной. Кем бы ни была, эм, Миньет, она вернулась, чтобы озвучить персонажа в Peace Walker, хотя старшую версию Евы, которую мы встречаем в MGS4, озвучивала Ли Меривезер.



В любом случае, похоже, не стоит ожидать каких-либо заметных дополнений к сюжету в ремейке MGS3. Ранние скриншоты, опубликованные Konami, также позволяют предположить, что, по крайней мере, в некоторых областях дизайн уровней будет практически идентичен оригиналу.