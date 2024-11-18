Хидео Кодзима поздравил игроков с 20-летним юбилеем Metal Gear Solid 3: Snake Eater

20 лет назад, 17 ноября 2004 года, состоялся релиз культовой игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater от издательства Konami. Геймдиректор игры, Хидео Кодзима, поздравил игроков с этой знаменательной датой, опубликовав арт с героями игры и подписав "уже 20 лет".

Действие игры разворачивается в 1964 году во времена Холодной войны: оперативник подразделения FOX с позывным Нейкед Снейк получил задание спасти советского учёного-ракетчика и саботировать создание советского ядерного супероружия Шагохода.

В своё время игра получила очень высокие оценки критиков и игроков: на Metacritic средняя оценка игры составляет 91 балл, а доработанная версия Metal Gear Solid 3: Subsistence и вовсе получила 94 балла. MGS 3 считается одной из лучших игр во франшизе.

Уже в скором времени игроки смогут насладиться ремейком игры - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.