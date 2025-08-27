ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 624 оценки

Игроки раскритиковали Konami за дисклеймер в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Extor Menoger Extor Menoger

В сети появился скриншот из ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, на котором перед запуском игры отображается специальное предупреждение. В нем говорится, что проект содержит выражения и темы из оригинальной версии, которые сегодня могут быть восприняты как устаревшие. Разработчики подчеркнули, что все материалы были включены без изменений, чтобы сохранить первоначальный замысел и исторический контекст, в котором создавалась игра.

Часть игроков посчитала такое предупреждение проявлением излишней щепетильности и самобичевания, посчитав его совершенно ненужным для MGS3. Некоторые пользователи в знак протеста заявили, что теперь откажутся от покупки игры, поскольку не хотят поддерживать проекты, которые извиняются сами за себя.

+ ещё 2 картинки

Другие же пользователи отнеслись к ситуации с пониманием. По их мнению, подобный дисклеймер, который можно пропустить за несколько секунд, является приемлемой уступкой, если это означает, что оригинальный контент игры останется нетронутым и не подвергнется цензуре. Они отметили, что предпочитают видеть такое сообщение, чем столкнуться с измененными диалогами или вырезанными сценами. Подобная практика становится все более распространенной в индустрии, как это было, например, с переизданием Tomb Raider I-III Remastered.

30
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Ahnx

Римейк, кстати, получился вполне удачный. Несмотря на UE5 - проблем нет, и просадок тоже.

+ ещё 1 картинка
16
Grentari

Ре* учи матчасть. Программист не знает английского? Это вообще как?

Roayal cat
Несмотря на UE5 - проблем нет, и просадок тоже

Я вот все думаю ты так хорошо притворяешься или правда дурак.

6
agula98

Проблем нет, ультравайд поддержки мониторов нет, карты которая потянула бы игру в больше 60 ФПС тоже нет.

2
Антон Радикалушкин

То самое время когда чтобы не сделал, найдется волна хэйтеров. Разработчики дно, если:

Грудь меньше трясется

игра не работает хорошо на железе 10 летней давности

если не произвела графический фурор

Если ценник 50-70 баксов

если левый нпс на фоне просто курит сигарету , а не встряхивает ее с падающим на пол пеплом

Если не 100% анимаций дотошно проработанный

Если в экшен игре слабая проработка стелса

Если в сюжете мало твистов

Если сюжет слишком сложный

Если сюжет слишком простой

Если игра легкая или сложная

Если нет разрушаемости

Если нельзя покататься на машине сбивая нпс

Игра недоступна в ру регионе

В игре есть ддс

В игре нет длс

В игре открытый мир

В игре коридорный мир....

14
Janekste

Я считаю извиняться перед радужными вечно оскорбляющимися извращенцами неправильно. Зря они вставили в игру этот дисклеймер. Тут сразу ясно, для кого они это сделали. Ну чтоб всякие неадекватные активисты не ныли, почему Ева вешается на Снейка и демонстрирует ему свою грудь? Почему в игре высмеивается повестка и всё всё вот эта... как например комичная сцена, когда Волгин трогает яйца - это высмеивание повестки. Сразу есть на это отмазка, мол так было в оригинале и мы не могли ничего менять из уважения к автору оригинала. Ну вы поняли, короче. Я понимаю, зачем нужен этот дисклеймер по мнению издателя. Но это ошибочное мнение. Считаю перед радужными никогда нельзя извиняться за то что игра сделана НЕ для них.

все материалы были включены без изменений, чтобы сохранить первоначальный замысел и исторический контекст, в котором создавалась игра

А вот тут они немного слукавили. Сохранили не всё. Физику груди Евы вырезали и этим первоначальный замысел чутка испортили. Грудь очень важна, если они правда пекутся о первоначальном замысле. Без физики сцены с Евой чутка хуже смотрятся, чем в оригинале. Точка.

7
MаD

Отдельная каста больных ублюдков уже совсем мозгом потекла, то дисклеймер не нравится, то сиськи не качаются у женского персонажа) Тебе выкатили игру без какой-либо защиты, что уже, как по мне немаловажно, но всё равно нужно поныть, высосать из пальца и поныть! Лучше бы из другого "органа" высасывали, вечно недовольные!!

4
Yoshemitsu
Некоторые пользователи в знак протеста заявили, что теперь откажутся от покупки игры

Вангую следующем поводом для критики воображаемых т.н. "игроков" будет отсутствие Кидео Худзимы в титрах.

4
barabear

Очередная шиза от додиков...

2
MenBen Ten

Вот дауны

2
Генерал Анатолий

Там как будто народ только вчера родился, раз так говорят

1
Cidrow

Малая жертва в 5 секунд, ради того, чтобы не было вони от современных нетакусиков.

Одно только закулисное насилие над женскими персонажами может подорвать не одну задницу. В той же Ground Zeroes, Кодзима через кассеты дал явно понять, что на базе сделали с Паз, пока Снейк готовился их вызволять.

Ну а в оригинальной MGS 3 если посмотреть мед.историю Евы - там как бы намёк, что Волгин любитель не только прочистить дымоход всем и вся. И это малая доля того, что твориться вне видения игрока - интерпретируй как хочешь.

На протяжении серии игр игроку давали подсказки, что происходило с тем или иным персонажем за кадром на протяжении всей истории.

1
Авраам Линкольн

Забавно, что серия МГС всегда была, так сказать, с "современными тенденциями". Или другими словами, с повесткой. Тут тебе и сильные, независимые темнокожие женщины; тут тебе женщины с волосатыми подмышками; тут тебе женственные фэмбои; тут тебе мужебабы, которые постоянно избивают ГГ, чтобы показать, что у них яйца в 5 раз больше; тут тебе гомо персонажи, которые трогают ГГ за промежность, либо идут с ним на свидание; тут тебе всякие инклюсивные персонажи на инвалидных колясках и прочие нитакусики.Вот такие дела.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ