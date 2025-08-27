Игроки раскритиковали Konami за дисклеймер в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

В сети появился скриншот из ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, на котором перед запуском игры отображается специальное предупреждение. В нем говорится, что проект содержит выражения и темы из оригинальной версии, которые сегодня могут быть восприняты как устаревшие. Разработчики подчеркнули, что все материалы были включены без изменений, чтобы сохранить первоначальный замысел и исторический контекст, в котором создавалась игра.

Часть игроков посчитала такое предупреждение проявлением излишней щепетильности и самобичевания, посчитав его совершенно ненужным для MGS3. Некоторые пользователи в знак протеста заявили, что теперь откажутся от покупки игры, поскольку не хотят поддерживать проекты, которые извиняются сами за себя.

Другие же пользователи отнеслись к ситуации с пониманием. По их мнению, подобный дисклеймер, который можно пропустить за несколько секунд, является приемлемой уступкой, если это означает, что оригинальный контент игры останется нетронутым и не подвергнется цензуре. Они отметили, что предпочитают видеть такое сообщение, чем столкнуться с измененными диалогами или вырезанными сценами. Подобная практика становится все более распространенной в индустрии, как это было, например, с переизданием Tomb Raider I-III Remastered.