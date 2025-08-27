Игроки раскритиковали Konami за дисклеймер в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

В сети появился скриншот из ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, на котором перед запуском игры отображается специальное предупреждение. В нем говорится, что проект содержит выражения и темы из оригинальной версии, которые сегодня могут быть восприняты как устаревшие. Разработчики подчеркнули, что все материалы были включены без изменений, чтобы сохранить первоначальный замысел и исторический контекст, в котором создавалась игра.
Часть игроков посчитала такое предупреждение проявлением излишней щепетильности и самобичевания, посчитав его совершенно ненужным для MGS3. Некоторые пользователи в знак протеста заявили, что теперь откажутся от покупки игры, поскольку не хотят поддерживать проекты, которые извиняются сами за себя.
Другие же пользователи отнеслись к ситуации с пониманием. По их мнению, подобный дисклеймер, который можно пропустить за несколько секунд, является приемлемой уступкой, если это означает, что оригинальный контент игры останется нетронутым и не подвергнется цензуре. Они отметили, что предпочитают видеть такое сообщение, чем столкнуться с измененными диалогами или вырезанными сценами. Подобная практика становится все более распространенной в индустрии, как это было, например, с переизданием Tomb Raider I-III Remastered.
Римейк, кстати, получился вполне удачный. Несмотря на UE5 - проблем нет, и просадок тоже.
Ре* учи матчасть. Программист не знает английского? Это вообще как?
Я вот все думаю ты так хорошо притворяешься или правда дурак.
Проблем нет, ультравайд поддержки мониторов нет, карты которая потянула бы игру в больше 60 ФПС тоже нет.
То самое время когда чтобы не сделал, найдется волна хэйтеров. Разработчики дно, если:
Грудь меньше трясется
игра не работает хорошо на железе 10 летней давности
если не произвела графический фурор
Если ценник 50-70 баксов
если левый нпс на фоне просто курит сигарету , а не встряхивает ее с падающим на пол пеплом
Если не 100% анимаций дотошно проработанный
Если в экшен игре слабая проработка стелса
Если в сюжете мало твистов
Если сюжет слишком сложный
Если сюжет слишком простой
Если игра легкая или сложная
Если нет разрушаемости
Если нельзя покататься на машине сбивая нпс
Игра недоступна в ру регионе
В игре есть ддс
В игре нет длс
В игре открытый мир
В игре коридорный мир....
Я считаю извиняться перед радужными вечно оскорбляющимися извращенцами неправильно. Зря они вставили в игру этот дисклеймер. Тут сразу ясно, для кого они это сделали. Ну чтоб всякие неадекватные активисты не ныли, почему Ева вешается на Снейка и демонстрирует ему свою грудь? Почему в игре высмеивается повестка и всё всё вот эта... как например комичная сцена, когда Волгин трогает яйца - это высмеивание повестки. Сразу есть на это отмазка, мол так было в оригинале и мы не могли ничего менять из уважения к автору оригинала. Ну вы поняли, короче. Я понимаю, зачем нужен этот дисклеймер по мнению издателя. Но это ошибочное мнение. Считаю перед радужными никогда нельзя извиняться за то что игра сделана НЕ для них.
А вот тут они немного слукавили. Сохранили не всё. Физику груди Евы вырезали и этим первоначальный замысел чутка испортили. Грудь очень важна, если они правда пекутся о первоначальном замысле. Без физики сцены с Евой чутка хуже смотрятся, чем в оригинале. Точка.
Отдельная каста больных ублюдков уже совсем мозгом потекла, то дисклеймер не нравится, то сиськи не качаются у женского персонажа) Тебе выкатили игру без какой-либо защиты, что уже, как по мне немаловажно, но всё равно нужно поныть, высосать из пальца и поныть! Лучше бы из другого "органа" высасывали, вечно недовольные!!
Вангую следующем поводом для критики воображаемых т.н. "игроков" будет отсутствие Кидео Худзимы в титрах.
Очередная шиза от додиков...
Вот дауны
Там как будто народ только вчера родился, раз так говорят
Малая жертва в 5 секунд, ради того, чтобы не было вони от современных нетакусиков.
Одно только закулисное насилие над женскими персонажами может подорвать не одну задницу. В той же Ground Zeroes, Кодзима через кассеты дал явно понять, что на базе сделали с Паз, пока Снейк готовился их вызволять.
Ну а в оригинальной MGS 3 если посмотреть мед.историю Евы - там как бы намёк, что Волгин любитель не только прочистить дымоход всем и вся. И это малая доля того, что твориться вне видения игрока - интерпретируй как хочешь.
На протяжении серии игр игроку давали подсказки, что происходило с тем или иным персонажем за кадром на протяжении всей истории.
Забавно, что серия МГС всегда была, так сказать, с "современными тенденциями". Или другими словами, с повесткой. Тут тебе и сильные, независимые темнокожие женщины; тут тебе женщины с волосатыми подмышками; тут тебе женственные фэмбои; тут тебе мужебабы, которые постоянно избивают ГГ, чтобы показать, что у них яйца в 5 раз больше; тут тебе гомо персонажи, которые трогают ГГ за промежность, либо идут с ним на свидание; тут тебе всякие инклюсивные персонажи на инвалидных колясках и прочие нитакусики.Вот такие дела.