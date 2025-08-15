Исполнитель роли Снейка убежден, что Konami способна развивать серию Metal Gear и без Кодзимы

В настоящее время Konami занимается ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater под названием Metal Gear Solid Delta, задача которого — не только привлечь новых игроков, но и вернуть франшизе былую популярность.
В интервью журналу PC Gamer актер озвучки Солида Снейка и Биг Босса - Дэвид Хейтер - заявил, что Konami не удастся повторить уникальный стиль Хидео Кодзимы в серии Metal Gear Solid. Однако он считает, что не стоит списывать Konami со счетов, которая все же может создать что-то необычное для серии, пускай и не похожее на работы Хидео Кодзимы.
«Будет ли она такой же? (о новой игре) Нет. Невозможно повторить гениальность Кодзимы, его уникальную странность, его особую индивидуальность. Когда я был ребенком, я обожал Бэтмена Тима Бёртона и думал: «Вот каким должен быть Бэтмен». Потом приходит Крис Нолан и снимает Бэтмена, и ты думаешь: «Ладно, это тоже очень круто». Так что, будет ли она такой же? Нет. Может ли она быть крутой? Безусловно».
Тем не менее, он по-прежнему оптимистичен и предполагает, что Konami способна создать качественную, пускай и отличающуюся от предыдущих, игру.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Развивать могут. Тут спору нет. Но без Кодзимы это будет не Metal Gear Solid, а просто игра с названием Metal Gear Solid... Cкажем так, если хотите делать эту игру без Кодзимы, тогда лучше сразу поменяйте название, чтоб не позорить великую серию. Я уже успел наесться убогой Metal Gear Survive, которую делали без Кодзимы и результат на лицо - игра очень так себе.
Максимум без Кодзимы они могут создать ремейки. Много ума не надо работать с готовым материалом. Но вот создать новую часть полностью с нуля, прям совсем с нуля... без гения Кодзимы нифига у них не получится. Это тогда будет просто какая-то игра с названием Metal Gear, но метал гиром игра не будет. Точка.
без названия "метал гир" никто не купит.
Хм когда такое заявляют, это вызывает немножко сомнения.
Могут развивать серию... разве что в сторону дна.
Кусает кормящую руку