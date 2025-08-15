Исполнитель роли Снейка убежден, что Konami способна развивать серию Metal Gear и без Кодзимы

В настоящее время Konami занимается ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater под названием Metal Gear Solid Delta, задача которого — не только привлечь новых игроков, но и вернуть франшизе былую популярность.

В интервью журналу PC Gamer актер озвучки Солида Снейка и Биг Босса - Дэвид Хейтер - заявил, что Konami не удастся повторить уникальный стиль Хидео Кодзимы в серии Metal Gear Solid. Однако он считает, что не стоит списывать Konami со счетов, которая все же может создать что-то необычное для серии, пускай и не похожее на работы Хидео Кодзимы.

«Будет ли она такой же? (о новой игре) Нет. Невозможно повторить гениальность Кодзимы, его уникальную странность, его особую индивидуальность. Когда я был ребенком, я обожал Бэтмена Тима Бёртона и думал: «Вот каким должен быть Бэтмен». Потом приходит Крис Нолан и снимает Бэтмена, и ты думаешь: «Ладно, это тоже очень круто». Так что, будет ли она такой же? Нет. Может ли она быть крутой? Безусловно».

Тем не менее, он по-прежнему оптимистичен и предполагает, что Konami способна создать качественную, пускай и отличающуюся от предыдущих, игру.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.