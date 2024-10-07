Изначально Konami планировала улучшить в Metal Gear Solid 3: Snake Eater только графику

Не так давно Нориаки Окамура и Юдзи Корэкадо, сопродюсеры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в интервью Famitsu рассказали, что на первых порах они планировали, что игру ждет только обновление графики. Но в процессе разработки выяснилось, что одним лишь улучшением изображения невозможно удовлетворить требованиям современного игропрома, а потому было решено сделать полноценный ремейк.

Изначально разработчики планировали лишь обновить графику Metal Gear Solid 3, подправив задники и модели персонажей, а остальную часть игры оставить без изменений. Для этого был создан прототип, в котором постарались использовать оригинальные анимации и другие элементы из игры. Но вскоре разработчики обнаружили, что такой подход ведет к противоречиям в игровом процессе, что негативно сказывается на общем впечатлении от игры.

В частности Юдзи Корэкадо объяснил: "Когда мы начали работать над игрой, мы поняли, что простого улучшения графики будет недостаточно, чтобы предложить хороший игровой опыт. Необходимо, чтобы в игре были улучшены все элементы управления, перспектива, анимация персонажей и т.д., чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего рынка, иначе играть в такую игру будет просто неудобно".

Учитывая вышеизложенное, команда разработчиков решила полностью переработать практически все анимации и обновить все остальные части игры. Кроме того, они отметили, что для передачи реалистичности движений ножа в игре разработчики обратились к обучающим роликам, которые использовали при разработке оригинальной игры, а затем воспроизвели их с помощью современных технологий.

Стоит отметить, что, несмотря на всестороннее обновление игры в визуальном и техническом плане, команда разработчиков сохранила множество классических элементов из оригинальной версии. По словам Корэкадо,большинство пасхалок из оригинала появятся в ремейке, включая такие предметы, как игровые журналы, разбросанные по городским районам (по крайней мере, журналы Famitsu из оригинального японского издания), съедобное печенье Calorie Mate, а также неуместные лягушки Kerotan.

Говоря о лягушках, Корекадо заявил, что хотя места их расположения остались прежними, но в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Лягушки, которых вы можно отстреливать, будут замаскированы. Поскольку многие игроки получат возможность использовать перспективу от третьего лица «Новый стиль», это было сделано для того, чтобы усложнить задачу поиска лягушек.

Напоследок Корэкадо рассказал о различных фишках, связанных с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. В то время как в оригинальной игре для смены экипировки нужно было ставить игру на паузу, в ремейке появится «быстрая функция», позволяющая менять камуфляж «на лету». Это позволит игрокам быстро подбирать камуфляж под окружающую обстановку, не нарушая погружения в игру. Как утверждает Корэкадо, в системе быстрых функций будут и другие возможности, например, возможность быстро менять камуфляж на новый, чтобы посмотреть, как он выглядит на Снэйке.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5, ПК с Windows и Xbox Series X|S, дата релиза будет объявлена ​​позднее..