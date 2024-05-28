Известный журналист предрекает новую демонстрацию ремейка Metal Gear Solid 3 на презентации Xbox

В начале следующего месяца пройдет первая в этом году по-настоящему крупная презентация от Xbox, с демонстрацией будущих игровых новинок на несколько лет вперед. В сети уже блуждают разного рода слухи об анонсах на этом мероприятии, однако официальный список представленных проектов все еще держится в секрете. Авторитетный журналист издания Windows Central Джез Корден намекнул, что ему удалось частично ознакомиться с планами Microsoft. Пока он не станет раскрывать главные сюрпризы, но фанатам серии Metal Gear Solid точно стоит обратить внимание на эту презентацию.
Если верить заявлениям журналиста, на предстоящем мероприятии состоится весьма подробная геймплейная демонстрация ремейка Metal Gear Solid 3. Игрокам покажут трейлер игрового процесса с обзором главных нововведений обновленной версии, включая новые механики и расширенные локации.
Когда ждать стоит ожидать выход ремейка Metal Gear Solid 3 остается по-прежнему неизвестно. Джез Корден не стал уточнять, будет ли вместе с трейлером анонсирована дата выхода игры; судя по всему, он не располагает такой информацией. Тем не менее, шанс увидеть релиз игры на ПК и консолях до конца 2024 года все еще есть.
Вряд ли её выпустят в этом году, главное чтобы допилили как положено.