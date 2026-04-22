Кодзима вдохновлялся Half-Life при создании Metal Gear Solid 2

Недавний визит Хидео Кодзимы в офис Valve снова привлёк внимание игроков к старым заметкам разработчика, в которых он рассказывал о своём впечатлении от культового шутера Half-Life. Оказалось, что игра Valve оказала заметное влияние на создание Metal Gear Solid 2.

В записи из дневника разработчика от 12 января 1999 года Кодзима упоминал, что попросил приобрести Half-Life для изучения при работе над продолжением Metal Gear Solid. Тогда игра была номинирована на награду «Игра года» журнала Edge, и геймдизайнер решил внимательно изучить её особенности.

По словам Кодзимы, хотя графика шутера показалась ему не самой впечатляющей, геймплей и внимание к деталям произвели сильное впечатление. Он отмечал атмосферу игры, режиссуру событий в реальном времени и то, что в проекте чувствуется «душа создателей».

Разработчик даже признался, что после знакомства с Half-Life у него возникло ощущение, будто американские студии снова опередили японских коллег. Кодзима считал, что многие крупные японские игры того времени не обладали подобной атмосферой и уровнем проработки мира.

Особое внимание он уделил интерактивности окружения. В Half-Life многие объекты реагировали на действия игрока — появлялись следы от пуль, предметы можно было разрушать или бросать в воду. Подобные элементы позже стали одной из характерных черт Metal Gear Solid 2, где разработчики добавили множество интерактивных деталей, включая разрушаемые предметы и реалистичную физику объектов.

Кроме того, Кодзима отмечал тренировочный режим Hazard Course в Half-Life. Именно после знакомства с ним он пересмотрел своё решение убрать VR-миссии из продолжения Metal Gear Solid и в итоге оставил этот режим в игре.

История вновь стала обсуждаться в сети после того, как Кодзима посетил штаб-квартиру Valve на этой неделе, что напомнило поклонникам о влиянии Half-Life на один из самых известных проектов геймдизайнера.