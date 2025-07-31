Кодзима заявил, что не будет играть в ремейк Metal Gear Solid 3

После выпуска Death Stranding 2: On the Beach в прошлом месяце Хидео Кодзима (Hideo Kojima) продолжает свой медиа-марафон. В частности, известный японский разработчик дал интервью порталу SSENSE, в котором ему был задан вопрос на вполне ожидаемую тему.
Работая в Konami, Кодзима всецело посвятил себя франшизе Metal Gear Solid. К сожалению, все закончилось плачевно, и в октябре 2015 года директор франшизы покинул японского издателя. Это привело также к отмене Silent Hills (P.T.).
За годы работы в Konami Хидео Кодзима успел произвести неизгладимое впечатление своими исключительными играми. Для большинства людей Metal Gear Solid 3: Snake Eater (вышедшая в ноябре 2004 года) остается его лучшей игрой. И так уж сложилось, что 28 августа выйдет ремейк этой части.
Соответственно, Кодзиме не удалось избежать вопроса о том, будет ли он играть в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Его ответ был довольно прямым. Смеясь, он просто сказал: «Нет». И все-таки интересно было бы узнать, упоминается ли имя Хидео Кодзимы в ремейке MGS 3.
Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.
Конечно он не будет. Ведь в MGS надо именно играть, а не зажав одну кнопку движения вперёд смотреть одним глазом на то, куда идёт Норман Ридус, а вторым смотреть свой любимый хентай из 90-х.
ну так он и есть создатель серии Metal Gear
А Конами просто присвоили себе серию и даже когда выйдет ремейк то сюжет там будет взят из старой версии а за него не Конами отвечала а отдельная студия Kojima Productions
Если ремейк будет хорошим то заслуга Конами лишь в том что они перенесли игру на другой движок
А ещё в том, что оплачивали работу режиссёра ,сценаристов, актеров ,
,Композитора, занимались рекламой , чего только стоил захват движений
И фактически отснятое кино, оплачивали работу со множеством сторонних студий по разным аспектам :) причем в рекламу своих игр они вкидывали огромные бюджеты, на момент мгс 1, уровню маркетинга конами завидовали практически все конкуренты .
что значит присвоили? он делал на их деньги лол. эта франшиза изначально и принадлежит им
он просто рядовой разраб. без денег издателей он ничто
казима сегодня пердит прям не останавливаясь, будет блог про то, что он ел сегодня?
А ты его газы считаешь? Водолаз что ли?
не считаю , а читаю
как только он рот открывает, блог уже готов
Кодзима посмотрел [имя фильма].
Кодзима поиграл в [имя игры].
Кодзима позвал в японскую студию авторов игры [имя игры]
Кодзима был замечен на улице с [имя медийной личности]
я тоже не буду играть, в поддержку Кодзиме !
Пффф, вы только сейчас его поддерживаете, а я вот ещё тогда, когда вышел оригинал, и я в него не играл.
я тоже не буду, но не из-за Кодзимы )
Зачем имя этого трешадела упоминать, пусть в своих играх его и пишет по миллиону раз
А ничего что именно он и есть создатель серии Metal Gear
Без него и Metal Gear не тот как пример Metal Gear Survive который был уже без него
Да-да,он один игру делал без команды мы знаем
почему же без начиная как раз с этой части была создана отдельная под-студия которая и отвечала за основные игры вплоть до MGS 5
Сейчас она известна как Kojima Productions
А мы будем. Будем ведь?
А говорили гений - а на деле слабак
Клоунада! Он эту игру изначально создал от и до, зачем ему играть в игру, которую он знает наизусть?!
Тут механик новых завезли + с учетом того как он забывал простейшие события прошлых игр , которые превращались затем в реткон и ломали сюжет, то вполне себе может и перепройти - вспомнить сюжет ) блин, он даже возраст бб ретконил на десяток лет омолодив его в тройке :) а чего он в мгс 4 и мгС ви напортачил... Ух:)
Поменять повязку с правой стороны на левую спустя 1 игру, Омолодить биг босса через пару игр на 10 лет, еще через пару игр изменить военную карьеру биг босса убрав из его послужного списка аж 70 операций и заменив их на кому в мгс ви. Мир мгс полон вариативности :)
Копеечку не дали и в разработку не позвали, плак-плак обиженка.