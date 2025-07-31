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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 579 оценок

Кодзима заявил, что не будет играть в ремейк Metal Gear Solid 3

Gruz_ Gruz_

После выпуска Death Stranding 2: On the Beach в прошлом месяце Хидео Кодзима (Hideo Kojima) продолжает свой медиа-марафон. В частности, известный японский разработчик дал интервью порталу SSENSE, в котором ему был задан вопрос на вполне ожидаемую тему.

Работая в Konami, Кодзима всецело посвятил себя франшизе Metal Gear Solid. К сожалению, все закончилось плачевно, и в октябре 2015 года директор франшизы покинул японского издателя. Это привело также к отмене Silent Hills (P.T.).

За годы работы в Konami Хидео Кодзима успел произвести неизгладимое впечатление своими исключительными играми. Для большинства людей Metal Gear Solid 3: Snake Eater (вышедшая в ноябре 2004 года) остается его лучшей игрой. И так уж сложилось, что 28 августа выйдет ремейк этой части.

Соответственно, Кодзиме не удалось избежать вопроса о том, будет ли он играть в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Его ответ был довольно прямым. Смеясь, он просто сказал: «Нет». И все-таки интересно было бы узнать, упоминается ли имя Хидео Кодзимы в ремейке MGS 3.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

32
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
Xx_Diamond_xX

Конечно он не будет. Ведь в MGS надо именно играть, а не зажав одну кнопку движения вперёд смотреть одним глазом на то, куда идёт Норман Ридус, а вторым смотреть свой любимый хентай из 90-х.

28
Ely Maze

ну так он и есть создатель серии Metal Gear

А Конами просто присвоили себе серию и даже когда выйдет ремейк то сюжет там будет взят из старой версии а за него не Конами отвечала а отдельная студия Kojima Productions

Если ремейк будет хорошим то заслуга Конами лишь в том что они перенесли игру на другой движок

15
Антон Радикалушкин Ely Maze

А ещё в том, что оплачивали работу режиссёра ,сценаристов, актеров ,
,Композитора, занимались рекламой , чего только стоил захват движений
И фактически отснятое кино, оплачивали работу со множеством сторонних студий по разным аспектам :) причем в рекламу своих игр они вкидывали огромные бюджеты, на момент мгс 1, уровню маркетинга конами завидовали практически все конкуренты .

8
JohnTornton Ely Maze

что значит присвоили? он делал на их деньги лол. эта франшиза изначально и принадлежит им
он просто рядовой разраб. без денег издателей он ничто

9
djava
16
Человек-Анекдот

казима сегодня пердит прям не останавливаясь, будет блог про то, что он ел сегодня?

9
-zotik-

А ты его газы считаешь? Водолаз что ли?

6
Человек-Анекдот -zotik-

не считаю , а читаю
как только он рот открывает, блог уже готов

3
Danny Lamb Человек-Анекдот

Кодзима посмотрел [имя фильма].

Кодзима поиграл в [имя игры].

Кодзима позвал в японскую студию авторов игры [имя игры]

Кодзима был замечен на улице с [имя медийной личности]

1
Pycckuu_XAKEP
9
Деиман

я тоже не буду играть, в поддержку Кодзиме !

8
ZAUSA

Пффф, вы только сейчас его поддерживаете, а я вот ещё тогда, когда вышел оригинал, и я в него не играл.

3
TX ZX

я тоже не буду, но не из-за Кодзимы )

1
agula98
И все-таки интересно было бы узнать, упоминается ли имя Хидео Кодзимы в ремейке MGS 3.

Зачем имя этого трешадела упоминать, пусть в своих играх его и пишет по миллиону раз

5
Ely Maze

А ничего что именно он и есть создатель серии Metal Gear

Без него и Metal Gear не тот как пример Metal Gear Survive который был уже без него

6
agula98 Ely Maze

Да-да,он один игру делал без команды мы знаем

1
Ely Maze agula98

почему же без начиная как раз с этой части была создана отдельная под-студия которая и отвечала за основные игры вплоть до MGS 5

Сейчас она известна как Kojima Productions

4
JackReacher

А мы будем. Будем ведь?

3
jax baron

А говорили гений - а на деле слабак

2
Denv3r 13

Клоунада! Он эту игру изначально создал от и до, зачем ему играть в игру, которую он знает наизусть?!

2
Антон Радикалушкин

Тут механик новых завезли + с учетом того как он забывал простейшие события прошлых игр , которые превращались затем в реткон и ломали сюжет, то вполне себе может и перепройти - вспомнить сюжет ) блин, он даже возраст бб ретконил на десяток лет омолодив его в тройке :) а чего он в мгс 4 и мгС ви напортачил... Ух:)

1
SERGE KRAS Антон Радикалушкин
которые превращались затем в реткон
1
Антон Радикалушкин SERGE KRAS

Поменять повязку с правой стороны на левую спустя 1 игру, Омолодить биг босса через пару игр на 10 лет, еще через пару игр изменить военную карьеру биг босса убрав из его послужного списка аж 70 операций и заменив их на кому в мгс ви. Мир мгс полон вариативности :)

1
Kokoprime1991

Копеечку не дали и в разработку не позвали, плак-плак обиженка.

2
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