Кодзима заявил, что не будет играть в ремейк Metal Gear Solid 3

После выпуска Death Stranding 2: On the Beach в прошлом месяце Хидео Кодзима (Hideo Kojima) продолжает свой медиа-марафон. В частности, известный японский разработчик дал интервью порталу SSENSE, в котором ему был задан вопрос на вполне ожидаемую тему.

Работая в Konami, Кодзима всецело посвятил себя франшизе Metal Gear Solid. К сожалению, все закончилось плачевно, и в октябре 2015 года директор франшизы покинул японского издателя. Это привело также к отмене Silent Hills (P.T.).

За годы работы в Konami Хидео Кодзима успел произвести неизгладимое впечатление своими исключительными играми. Для большинства людей Metal Gear Solid 3: Snake Eater (вышедшая в ноябре 2004 года) остается его лучшей игрой. И так уж сложилось, что 28 августа выйдет ремейк этой части.

Соответственно, Кодзиме не удалось избежать вопроса о том, будет ли он играть в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Его ответ был довольно прямым. Смеясь, он просто сказал: «Нет». И все-таки интересно было бы узнать, упоминается ли имя Хидео Кодзимы в ремейке MGS 3.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.