Компания Konami раскрыла подробности о различных изданиях ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Компания Konami раскрыла подробности о различных изданиях для предзаказа ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которые доступны как в физическом, так и в цифровом варианте. Все, кто оформит предзаказ на любое из изданий, получат эксклюзивный бонус – White Tuxedo униформу.

Физические издания включают Tactical Edition за 69,99 долларов и Collector's Edition за 199,99 долларов. Эти издания содержат Sneaking DLC Pack, который включает шесть уникальных униформ, такие как Battle Dress и Sneaking Suit, а также аксессуары для лица и маски Керотана и GA-KO. Коллекционное издание включает дополнительно эксклюзивные предметы, такие как фигурки и артбук.

Цифровая версия включает стандартное издание за 69,99 долларов и делюкс-издание за 79,99 долларов. Делюкс-издание включает все DLC, а также 48 часов раннего доступа. Цифровые издания будут доступны для ПК, в отличие от физических, которые ограничены PS5 и Xbox Series X|S.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа 2025 года, и на данный момент уже доступны минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК. Ремейк использует мощь Unreal Engine 5, предлагая обновленный графический стиль и улучшенную атмосферу, сохраняя при этом оригинальную озвучку и персонажей, таких как Дэвид Хейтер в роли Голого Снейка.