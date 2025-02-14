Компания Konami раскрыла подробности о различных изданиях ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Компания Konami раскрыла подробности о различных изданиях для предзаказа ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которые доступны как в физическом, так и в цифровом варианте. Все, кто оформит предзаказ на любое из изданий, получат эксклюзивный бонус – White Tuxedo униформу.
Физические издания включают Tactical Edition за 69,99 долларов и Collector's Edition за 199,99 долларов. Эти издания содержат Sneaking DLC Pack, который включает шесть уникальных униформ, такие как Battle Dress и Sneaking Suit, а также аксессуары для лица и маски Керотана и GA-KO. Коллекционное издание включает дополнительно эксклюзивные предметы, такие как фигурки и артбук.
Цифровая версия включает стандартное издание за 69,99 долларов и делюкс-издание за 79,99 долларов. Делюкс-издание включает все DLC, а также 48 часов раннего доступа. Цифровые издания будут доступны для ПК, в отличие от физических, которые ограничены PS5 и Xbox Series X|S.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа 2025 года, и на данный момент уже доступны минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК. Ремейк использует мощь Unreal Engine 5, предлагая обновленный графический стиль и улучшенную атмосферу, сохраняя при этом оригинальную озвучку и персонажей, таких как Дэвид Хейтер в роли Голого Снейка.
Делюкс конечно бесполезный, но он стоит всего на 10$ дороже.... А вот к цене есть вопросы. Всё-таки игры по 100$ не за горами(((
он дешевле чем авовед даже
ты в каком регионе смотришь?
Я по цене из поста говорил. У меня вообще ру регион, вряд-ли купить могу с основы
да у нее защиты не будет скорее всего, в пиратку поиграешь тогда
или она ставят защиту?
Если поиграть захочу (маловероятно), то спирачу, если прям понравится - поддержку разрабов, купив гифтом на свой акк
В Стим Казахстан нормальная цена! Буду там брать
Обожаю такой жанр и всегда хотел попробовать эту часть
Опять ранний доступ, что за новый рак индустрии
Shut the f@#$ up already and take my money
Хехе, а я MGS4 впервые прохожу, дошел до Шэдоу Моузес, ностальгия хлынуло:))
Прохожу всю серию с 2000 годов:))
3-я была бесподобна, в римейк буду играть после прохождения “Peace Walker” и 5-й:)
а портейбл опс управление пугает? :D
Portable Ops канон?
Таки да. Более того, на него еще и мгс 4, мгс 4 дата бейз, пис волкер ссылаются+)
Агент Сней... Солид Снейк )))
Ето што за руки-базуки
Одна из самых моих любимы игр! Завидую тем, кто впервые познакомится с этим сюжетом и героями.
Так, рука, остановись, положь деньги на место! Коллекционки выглядит классно.
Странно на плати ру чет предзаказов нет до сих пор.
Какой то бесполезный делюкс
Будете брать обычную или делюкс?
И стоит ли вообще покупать, если ни в одну не играл
Тут вопрос немного иначе стоит: интересна ли вообще тебе тема и стиль Кодзимы? Посмотри объяснение лора до Snake Eater и если заинтересует, то можно будет купить эту часть, а потом, может быть, выйдет сборник с mgs4.
Насколько помню в фантомной боли такие скины получала за прохождение миссий на ранг S+ или выполнение внутриигровых челенджов.
костюм с патронажем нравится + вероятнее всего у каждой из этих маскировок будут свои фичи. Да и из писволкера красиво смотрятся костюмы) + стильные очки. Чего бы и не взять делюкс :D
Тут больше вопрос про целесообразность покупки делюкса. Как по мне = полная шняга...еще скины норм (поправте, если путаю версии - скины за миссии давали или код за прохождение) для ностальгирующих фанатов , но в данном жанре, бегать в масочке могла или с ушками - увольте.
че за клоунада с костюмами...... кринжатина 💩🤢😂😂😂
Приколы с костюмами и в оригинале игры были. да и не только с костюмами. Ты видимо не знаком с серией игр, к тому же это Японская игра. К слову, тебя не кто в самой игре не заставляет надевать их.
это трешатина 💩😂
На цвет и вкус....
еще и эту уточки. лягушечки. пздс 😂😂😂 дет. сад