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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 549 оценок

Компания Konami раскрыла подробности о различных изданиях ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

butcher69
Новости

Компания Konami раскрыла подробности о различных изданиях для предзаказа ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которые доступны как в физическом, так и в цифровом варианте. Все, кто оформит предзаказ на любое из изданий, получат эксклюзивный бонус – White Tuxedo униформу.

Физические издания включают Tactical Edition за 69,99 долларов и Collector's Edition за 199,99 долларов. Эти издания содержат Sneaking DLC Pack, который включает шесть уникальных униформ, такие как Battle Dress и Sneaking Suit, а также аксессуары для лица и маски Керотана и GA-KO. Коллекционное издание включает дополнительно эксклюзивные предметы, такие как фигурки и артбук.

Цифровая версия включает стандартное издание за 69,99 долларов и делюкс-издание за 79,99 долларов. Делюкс-издание включает все DLC, а также 48 часов раннего доступа. Цифровые издания будут доступны для ПК, в отличие от физических, которые ограничены PS5 и Xbox Series X|S.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа 2025 года, и на данный момент уже доступны минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК. Ремейк использует мощь Unreal Engine 5, предлагая обновленный графический стиль и улучшенную атмосферу, сохраняя при этом оригинальную озвучку и персонажей, таких как Дэвид Хейтер в роли Голого Снейка.

33
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
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Делюкс конечно бесполезный, но он стоит всего на 10$ дороже.... А вот к цене есть вопросы. Всё-таки игры по 100$ не за горами(((

6
My life is a game

он дешевле чем авовед даже

ты в каком регионе смотришь?

2
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Я по цене из поста говорил. У меня вообще ру регион, вряд-ли купить могу с основы

1
My life is a game Sponsored

да у нее защиты не будет скорее всего, в пиратку поиграешь тогда
или она ставят защиту?

-1
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Если поиграть захочу (маловероятно), то спирачу, если прям понравится - поддержку разрабов, купив гифтом на свой акк

2
FireLion1993

В Стим Казахстан нормальная цена! Буду там брать

1
answerx32

Обожаю такой жанр и всегда хотел попробовать эту часть

4
Dark1994

Опять ранний доступ, что за новый рак индустрии

3
answerx32

Shut the f@#$ up already and take my money

2
Асанбеков Кумар

Хехе, а я MGS4 впервые прохожу, дошел до Шэдоу Моузес, ностальгия хлынуло:))

Прохожу всю серию с 2000 годов:))

3-я была бесподобна, в римейк буду играть после прохождения “Peace Walker” и 5-й:)

0
Антон Радикалушкин

а портейбл опс управление пугает? :D

0
Асанбеков Кумар Антон Радикалушкин

Portable Ops канон?

0
Антон Радикалушкин Асанбеков Кумар

Таки да. Более того, на него еще и мгс 4, мгс 4 дата бейз, пис волкер ссылаются+)

0
Max Rolens

Агент Сней... Солид Снейк )))

0
Шрек и осел vs CD Project

Ето што за руки-базуки

0
Kreliann

Одна из самых моих любимы игр! Завидую тем, кто впервые познакомится с этим сюжетом и героями.

0
Rimasted

Так, рука, остановись, положь деньги на место! Коллекционки выглядит классно.

0
Jay C

Странно на плати ру чет предзаказов нет до сих пор.

-1
My life is a game

Какой то бесполезный делюкс
Будете брать обычную или делюкс?
И стоит ли вообще покупать, если ни в одну не играл

-3
MrGamerDad

Тут вопрос немного иначе стоит: интересна ли вообще тебе тема и стиль Кодзимы? Посмотри объяснение лора до Snake Eater и если заинтересует, то можно будет купить эту часть, а потом, может быть, выйдет сборник с mgs4.

2
Lady_Leda

Насколько помню в фантомной боли такие скины получала за прохождение миссий на ранг S+ или выполнение внутриигровых челенджов.

0
Антон Радикалушкин

костюм с патронажем нравится + вероятнее всего у каждой из этих маскировок будут свои фичи. Да и из писволкера красиво смотрятся костюмы) + стильные очки. Чего бы и не взять делюкс :D

0
BaldursG MrGamerDad

Тут больше вопрос про целесообразность покупки делюкса. Как по мне = полная шняга...еще скины норм (поправте, если путаю версии - скины за миссии давали или код за прохождение) для ностальгирующих фанатов , но в данном жанре, бегать в масочке могла или с ушками - увольте.

1
Леший3

че за клоунада с костюмами...... кринжатина 💩🤢😂😂😂

-3
Tron1k

Приколы с костюмами и в оригинале игры были. да и не только с костюмами. Ты видимо не знаком с серией игр, к тому же это Японская игра. К слову, тебя не кто в самой игре не заставляет надевать их.

0
Леший3 Tron1k

это трешатина 💩😂

-3
Tron1k Леший3

На цвет и вкус....

0
Леший3

еще и эту уточки. лягушечки. пздс 😂😂😂 дет. сад

-3