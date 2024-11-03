Konami хочет сделать ремейк Metal Gear Solid Delta знакомым, но не старым

В то время как Metal Gear Solid Delta стремится вызвать приятные воспоминания об оригинальной Snake Eater, продюсер серии Нориаки Окамура стремится сделать так, чтобы она не была похожа на 20-летнюю игру.

В выпуске Play 46 Окамура поделился своими мыслями о ремейке и о том, как важно найти баланс между ностальгией и более современными удобствами.

Наша главная цель при создании этого ремейка — убедиться, что он по-прежнему ощущается как игра, в которую вы играли 20 лет назад, но не делает ее похожей на старую игру.

Изначально Окамура считал, что графическое обновление — это все, что нужно игре, но при просмотре игры с более современной графикой команда заметила, что «некоторые элементы плохо сочетаются с новой графикой». Для Окамуры простая модернизация графики рискует потерять часть ощущения от оригинальной игры, и он хочет, чтобы игроки чувствовали, что, хотя визуальные эффекты новые, это все еще та же игра, которую они помнят.

Одна из областей, которая также нуждается в обновлении, по мнению Окамуры, — это элементы управления игры. Классические схемы управления по-прежнему будут доступны для тех, кто захочет их использовать, но система управления «нового типа» больше соответствует последним частям серии. Короче говоря, цель состоит в том, чтобы Delta чувствовалась, как старые фанаты «помнят ее, но так, чтобы она не казалась старой и неуклюжей», позволяя игрокам управлять Снейком гораздо более плавно, чем в оригинальной игре.

Мы не хотели вносить никаких ненужных изменений, которые могли бы отвлечь людей от этого опыта. Но в то же время нам нужно убедиться, что когда люди играют в игру, она не будет казаться старой. Мы гарантируем, что когда вы играете в эту игру, она по-прежнему будет на одном уровне с некоторыми из более современных игр с точки зрения управления и не отвлекая вас от опыта.

Хотя модернизация MGS Delta, несомненно, направлена ​​на то, чтобы сделать игру более доступной как для новых, так и для вернувшихся игроков, очевидно, что Окамура заботится о первоначальных фанатах игры.

Лучшим результатом этого является то, что давние фанаты все еще испытывают ностальгию.

Metal Gear Solid: Delta Snake Eater в настоящее время находится в разработке для PS5, Xbox Series и ПК, но на данный момент точная дата релиза не установлена.