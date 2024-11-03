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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 523 оценки

Konami хочет сделать ремейк Metal Gear Solid Delta знакомым, но не старым

monk70
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В то время как Metal Gear Solid Delta стремится вызвать приятные воспоминания об оригинальной Snake Eater, продюсер серии Нориаки Окамура стремится сделать так, чтобы она не была похожа на 20-летнюю игру.

В выпуске Play 46 Окамура поделился своими мыслями о ремейке и о том, как важно найти баланс между ностальгией и более современными удобствами.

Наша главная цель при создании этого ремейка — убедиться, что он по-прежнему ощущается как игра, в которую вы играли 20 лет назад, но не делает ее похожей на старую игру.

Изначально Окамура считал, что графическое обновление — это все, что нужно игре, но при просмотре игры с более современной графикой команда заметила, что «некоторые элементы плохо сочетаются с новой графикой». Для Окамуры простая модернизация графики рискует потерять часть ощущения от оригинальной игры, и он хочет, чтобы игроки чувствовали, что, хотя визуальные эффекты новые, это все еще та же игра, которую они помнят.

Одна из областей, которая также нуждается в обновлении, по мнению Окамуры, — это элементы управления игры. Классические схемы управления по-прежнему будут доступны для тех, кто захочет их использовать, но система управления «нового типа» больше соответствует последним частям серии. Короче говоря, цель состоит в том, чтобы Delta чувствовалась, как старые фанаты «помнят ее, но так, чтобы она не казалась старой и неуклюжей», позволяя игрокам управлять Снейком гораздо более плавно, чем в оригинальной игре.

Мы не хотели вносить никаких ненужных изменений, которые могли бы отвлечь людей от этого опыта. Но в то же время нам нужно убедиться, что когда люди играют в игру, она не будет казаться старой. Мы гарантируем, что когда вы играете в эту игру, она по-прежнему будет на одном уровне с некоторыми из более современных игр с точки зрения управления и не отвлекая вас от опыта.

Хотя модернизация MGS Delta, несомненно, направлена ​​на то, чтобы сделать игру более доступной как для новых, так и для вернувшихся игроков, очевидно, что Окамура заботится о первоначальных фанатах игры.

Лучшим результатом этого является то, что давние фанаты все еще испытывают ностальгию.

Metal Gear Solid: Delta Snake Eater в настоящее время находится в разработке для PS5, Xbox Series и ПК, но на данный момент точная дата релиза не установлена.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
XDDRUS

а дату релиза они озвучить не хотят?

2
Ольга Бузова

Зачем? Чтобы если что при форс мажоре менять дату? Им такое непозволительно

0
valentinevalejo

Давайте уже скорее

0
Ezdeaz

я думаю что игра и так будит успешной конкурентов нет вообще, провал может быть только из за криворуких.

0
Fenharell

где ремейк Кастальвании?! НА пс2 есть отличные 3д части типа CoD.

0
Wolfenstein

стока базара о ремейке лол как будто пытаются межгалактический шедевр из себя вымучить а не старье на новый движок перетащить 🤣 основная задача любого ремейка это отсебятины туда не напихать и чтоб не багованный треш получился и воощемта все 🤌

-1
Yoshemitsu

С Resident Evil 2-4 и Silent Hill 2 это сработало. Многие кукарекают что это "игры года", "лучшие римейки" всех времен и т.д. С чего бы шпионскому боевику не попробовать повторить успех? Сейчас такого жанра на рынке вообще нет.

1
Shadow B I G

Ну в ремейке мафии, много отсебятины

0