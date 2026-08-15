Konami навсегда снизила цену Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami решила сделать Metal Gear Solid Delta: Snake Eater доступнее спустя почти год после релиза. Компания без отдельного громкого анонса навсегда снизила стоимость ремейка на современных платформах.

Теперь стандартное цифровое издание игры стоит $49,99 вместо $69,99, а Digital Deluxe Edition подешевело с $79,99 до $59,99. Снижение цены не является временной акцией — новые цены устанавливаются на постоянной основе.

Решение особенно интересно на фоне того, что Konami готовит к выпуску вторую коллекцию Metal Gear Solid. На этом фоне компания одновременно делает один из последних крупных релизов серии более доступным для игроков, которые до сих пор не решились его купить.

Таким образом, спустя почти год после выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater наконец получила постоянное снижение цены сразу на $20 за стандартную версию и $20 за Digital Deluxe Edition.

Ремейк вышел 28 августа 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.