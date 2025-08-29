Konami обновила постеры из Metal Gear Solid 3 - модели прислали свои свежие фото спустя 20 лет

Одним из необычных штрихов в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater стали культовые постеры японских гравюр-моделей, которые в оригинальной MGS3 (2004) украшали стены локаций. В ремейке Konami решила подойти к ним нестандартно: в зависимости от выбранного режима отображаются разные версии изображений.

В Legacy Mode игроки видят постеры в том же виде, что и в оригинале. А вот в New Style Mode Konami заменила старые снимки на новые — те, которые сами модели прислали спустя два десятилетия. По словам продюсера Юдзи Корэкадо, команда связалась с каждой девушкой из оригинала, и все они согласились поделиться свежими фотографиями. В результате в игре можно встретить как привычные откровенные кадры, так и совершенно личные фото, включая семейные снимки.

«Мы хотим, чтобы игроки сами нашли все разные варианты. Для тех, кто помнит оригинал, это будет по-настоящему эмоциональный момент», — отметил продюсер Нориаки Окамото.

Интересно, что другие элементы окружения, вроде игровых и гламурных журналов, Konami оставила без изменений — большинство из тех изданий уже давно перестали существовать.

Разработчики также поблагодарили ветеранов, вернувшихся к работе над ремейком: певицу Синтию Харрел, вновь исполнившую легендарную тему Snake Eater, и дизайнера Кайла Купера, создавшего обновлённый ролик вступления.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater уже доступна на ПК и консолях, а фанаты продолжают находить всё новые детали, которые отличают ремейк от классики 2004 года.