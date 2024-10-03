Konami объяснила, почему она до сих пор не назвала дату релиза Metal Gear Solid Delta

Продюсер Konami Нориаки Окамура объяснил, почему они до сих пор не анонсировали дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. По его словам, сначала нужно убедиться, что все сделано как следует, и только потом можно говорить о конкретной дате релиза игры.

Это очень сложный вопрос. Metal Gear Solid Delta уже можно пройти от начала до конца, поэтому мы не ожидаем, что на завершение работы над ней уйдет много времени. И все же самое главное в разработке игры - не разочаровать фанатов, - сказал он в интервью сайту Famitsu.



Мы хотим завершить ее должным образом и назвать (дату выхода), когда она будет в таком состоянии, чтобы можно с уверенностью утверждать, - добавил он.

Аналогичным образом высказался и Юдзи Корекадо, художественный продюсер.

Разработка игр не идет постоянными темпами, поэтому сложно что-то сказать. Мы видим финишную прямую и просто дополняем ее теми частями, которых еще не хватает.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает стать точным переосмыслением классической игры для PlayStation 2. Новое поколение геймеров и преданных поклонников сможет узнать историю происхождения знаменитого Большого Босса и стать свидетелями того, как его легенда формировалась в ходе операции Snake Eater.

В ремейке нас ждет захватывающий сюжет и масштабные бои в условиях враждебного окружения, а также великолепная графика и захватывающее звуковое сопровождение.

На данный момент подтверждены версии для PlayStation 5, Xbox Series и PC.