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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 538 оценок

Konami опубликовала новые скриншоты Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Gruz_
Новости

Компания Konami опубликовала новые скриншоты грядущего ремейка Metal Gear Solid Delta, на которых можно увидеть некоторые элементы игры, включая новый пользовательский интерфейс при смене камуфляжа и даже взглянуть на Shagohod.

Но еще более интересным выглядит скриншот, на котором можно увидеть режим Snake vs Monkeys. Изначально это был забавный необязательный режим в Metal Gear Solid 3: Snake Eater, но о том, что режим Snake vs Monkeys появится в ремейке, стало известно из недавно утекшего трейлера. Скриншот демонстрирует редизайн обезьян в высоком разрешении, а также камуфляж с банановым принтом, который можно будет разблокировать в основной кампании.

+ ещё 1 картинка

Из недавно просочившегося трейлера стало известно, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

27
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Max Rolens

Жду возможность предзаказа !!!!

7
NiftyLysanor

Что за дурдом на первом скрине)))

1
GayFish

Уровни такие же микроскопические коридорчики как в оригинале, могли бы расширить их, все таки это ремейк, а не ремастер.

-13
Satana Mogila

Нет, спасибо. Лучше детализированные коридорчики чем позорный открытый мир как в Phantom Pain

6
Denv3r 13 Satana Mogila

Согласен полностью!!!!!

0