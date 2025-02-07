Konami опубликовала новые скриншоты Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Компания Konami опубликовала новые скриншоты грядущего ремейка Metal Gear Solid Delta, на которых можно увидеть некоторые элементы игры, включая новый пользовательский интерфейс при смене камуфляжа и даже взглянуть на Shagohod.

Но еще более интересным выглядит скриншот, на котором можно увидеть режим Snake vs Monkeys. Изначально это был забавный необязательный режим в Metal Gear Solid 3: Snake Eater, но о том, что режим Snake vs Monkeys появится в ремейке, стало известно из недавно утекшего трейлера. Скриншот демонстрирует редизайн обезьян в высоком разрешении, а также камуфляж с банановым принтом, который можно будет разблокировать в основной кампании.

Из недавно просочившегося трейлера стало известно, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.