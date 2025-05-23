Konami отдельно выложила обновленный опенинг Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami отдельно опубликовала обновленный вступительный ролик/сцену к игре Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Создателем 3-минутного ролика выступил Кайл Купер, который создал вступительную сцену для оригинальной MGS3. Кроме того, следует отметить, что вокалистка Синтия Гаррелл переписала песню специально для ремейка MGS3.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater стремится сохранить верность оригинальному сюжету и игровому дизайну. Команда разработчиков собирается улучшить игровой процесс за счет красивой графики и удобного интерфейса. Кроме того, игрокам будет предложен новый, более современный стиль управления. А можно выбрать и классический стиль управления, который в большей степени воссоздает ощущения от оригинальной игры. Помимо этого, в игре появится несколько вариантов цветовых фильтров.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на ПК и консолях 28 августа 2025 года.