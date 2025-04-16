Konami показала, как будет работать система лечения ран в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Чтобы залечить даже небольшую царапину на руке Голого Снейка, игроку потребуется потратить ресурсы и выполнить ряд действий — автоматического восстановления не будет, как в современных шутерах. Это возвращает классическую механику выживания, знакомую фанатам серии.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — это ремейк культовой игры, который выходит 28 августа 2025 года. Он построен на Unreal Engine 5 и предлагает современную графику, улучшенную атмосферу и сохранённую оригинальную озвучку, включая голос Дэвида Хейтера.

Игра может стать отличной отправной точкой для новичков, ведь хронологически это первая часть всей саги Metal Gear Solid. Уже доступны системные требования для ПК, так что фанаты могут готовиться к возвращению в джунгли.