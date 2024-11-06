Konami показала новые геймплейные кадры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и раскрыла кто озвучивал Еву

Konami представила третий эпизод из ​​серии закулисных роликов Metal Gear Solid: Legacy, в котором Дэвид Хейтер, озвучивший Нейкеда Снейка, встречается со старыми друзьями и делится новыми закулисными подробностями Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

В ролике демонстрируются новый игровой процесс, а также раскрывается кто изначально озвучивал Еву в Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X/S и ПК (Steam).