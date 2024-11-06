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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 524 оценки

Konami показала новые геймплейные кадры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и раскрыла кто озвучивал Еву

monk70
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Konami представила третий эпизод из ​​серии закулисных роликов Metal Gear Solid: Legacy, в котором Дэвид Хейтер, озвучивший Нейкеда Снейка, встречается со старыми друзьями и делится новыми закулисными подробностями Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

В ролике демонстрируются новый игровой процесс, а также раскрывается кто изначально озвучивал Еву в Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X/S и ПК (Steam).

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