Konami пообещала улучшить производительность Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater уже доступна для владельцев цифровой делюкс-версии, при этом игра отличается серьезными проблемами с производительностью на всех платформах. В своем сообщении в социальных сетях Konami подтвердила, что знает о проблемах с производительностью, которые затронули Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и что исправление уже готовится.

«Мы получаем множество сообщений о проблемах, возникающих в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Наша команда исследует причины и работает над патчем, чтобы решить эти проблемы. Как только патч будет готов, мы начнем постепенно его выпускать и сообщим, когда он будет готов к запуску».

Разработчик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater также поделился списком известных проблем, которые будут исправлены в следующем обновлении, дата которого пока не известна.

Атака ножом для выживания после выполнения серии атак подряд для получения еды может привести к зависанию игры при определенных условиях.

Снятие крокодиловой шапки с помощью Survival Viewer, когда она надета, может привести к зависанию игры при определенных условиях.

В некоторых случаях добыча пищи в присутствии голодного крокодила может привести к зависанию игры.

Переход от кувырка к ползанию может привести к тому, что модель персонажа будет парить в воздухе при определенных условиях.

В областях, где камера переключается в режим Intrusion View, движение персонажа может быть ограничено при определенных условиях.

Открытие радиоокна при определенных условиях может привести к зависанию игры.

В заключение разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.