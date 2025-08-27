ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 634 оценки

Konami пообещала улучшить производительность Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Gruz_ Gruz_

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater уже доступна для владельцев цифровой делюкс-версии, при этом игра отличается серьезными проблемами с производительностью на всех платформах. В своем сообщении в социальных сетях Konami подтвердила, что знает о проблемах с производительностью, которые затронули Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и что исправление уже готовится.

«Мы получаем множество сообщений о проблемах, возникающих в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Наша команда исследует причины и работает над патчем, чтобы решить эти проблемы. Как только патч будет готов, мы начнем постепенно его выпускать и сообщим, когда он будет готов к запуску».

Разработчик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater также поделился списком известных проблем, которые будут исправлены в следующем обновлении, дата которого пока не известна.

  • Атака ножом для выживания после выполнения серии атак подряд для получения еды может привести к зависанию игры при определенных условиях.
  • Снятие крокодиловой шапки с помощью Survival Viewer, когда она надета, может привести к зависанию игры при определенных условиях.
  • В некоторых случаях добыча пищи в присутствии голодного крокодила может привести к зависанию игры.
  • Переход от кувырка к ползанию может привести к тому, что модель персонажа будет парить в воздухе при определенных условиях.
  • В областях, где камера переключается в режим Intrusion View, движение персонажа может быть ограничено при определенных условиях.
  • Открытие радиоокна при определенных условиях может привести к зависанию игры.

В заключение разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.

24
16
Комментарии: 16
Aleksey Aleshka

Зачем? Goвноеды и так платят

DezkQ

Да всёж отлично, 51 фпс с 5080 в DLSSQ, тру сосле экспириенс ) Почти ЭЛИТНАЯ ПЛОМОЙНАЯ СТАНЦИЯ ПЯТЬ ПРО!

SexualHarassmentPanda

Это что бы у тебя осталась ностальгия от времен PS 2

DezkQ SexualHarassmentPanda

А можно нинада ? )

GraF68ru

еще одни дырявые со своим анрылом, которые "мы знаем, но запихали вам в глотки как есть".

Gil from Uruk

А что-то случилось? Опять нереальный пятый движок творит "чудеса"?

sa1958

Ну и ладушки.

Night Driving Avenger

Физику сисек Евы верните

Авраам Линкольн

Чтобы вернуть ей физику сисек, сначала надо, чтобы эти сиськи у нее были! А то на эти два маленьких прыщика, которые называют сиськами, больно смотреть! Это не сиськи, а скорее недосиськи!

agula98

А че они до релиза не видели что ли проблем с производительностью? Типо: Мужики, тут короче наш шедевр не тянет даже 5090, чё делать. Да ничо, лок поставим 60 ФПС выдает в 720p значит все тянет, идём в релиз

Dinozavrus

так всегда, обычное дело, сроки поджимают, выпускают что есть, потом пол года патчами допиливают игру.

Heisenberg RE

На 4070 в 2k ultra dlls quality есть почти стабильные 60 фпс.

PuaJl4eJl

Дошел до этого наглого деда-снайпера,за это время все норм было ,правда да 2 раза вылетела из-за какой-то ошибки,а так все отлично,ну кроме лока на 60фпс,хотелось бы разблокировать,всё равно игра практически не нагружает ни проц.,ни видеокарту.

Илья Ляпин

вк в 99% долбится,о чем ты?

vvvjust

Игру уже схавали, зачем оптимизировать?

