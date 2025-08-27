Konami пообещала улучшить производительность Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater уже доступна для владельцев цифровой делюкс-версии, при этом игра отличается серьезными проблемами с производительностью на всех платформах. В своем сообщении в социальных сетях Konami подтвердила, что знает о проблемах с производительностью, которые затронули Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и что исправление уже готовится.
«Мы получаем множество сообщений о проблемах, возникающих в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Наша команда исследует причины и работает над патчем, чтобы решить эти проблемы. Как только патч будет готов, мы начнем постепенно его выпускать и сообщим, когда он будет готов к запуску».
Разработчик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater также поделился списком известных проблем, которые будут исправлены в следующем обновлении, дата которого пока не известна.
- Атака ножом для выживания после выполнения серии атак подряд для получения еды может привести к зависанию игры при определенных условиях.
- Снятие крокодиловой шапки с помощью Survival Viewer, когда она надета, может привести к зависанию игры при определенных условиях.
- В некоторых случаях добыча пищи в присутствии голодного крокодила может привести к зависанию игры.
- Переход от кувырка к ползанию может привести к тому, что модель персонажа будет парить в воздухе при определенных условиях.
- В областях, где камера переключается в режим Intrusion View, движение персонажа может быть ограничено при определенных условиях.
- Открытие радиоокна при определенных условиях может привести к зависанию игры.
В заключение разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.
Зачем? Goвноеды и так платят
Да всёж отлично, 51 фпс с 5080 в DLSSQ, тру сосле экспириенс ) Почти ЭЛИТНАЯ ПЛОМОЙНАЯ СТАНЦИЯ ПЯТЬ ПРО!
Это что бы у тебя осталась ностальгия от времен PS 2
А можно нинада ? )
еще одни дырявые со своим анрылом, которые "мы знаем, но запихали вам в глотки как есть".
А что-то случилось? Опять нереальный пятый движок творит "чудеса"?
Ну и ладушки.
Физику сисек Евы верните
Чтобы вернуть ей физику сисек, сначала надо, чтобы эти сиськи у нее были! А то на эти два маленьких прыщика, которые называют сиськами, больно смотреть! Это не сиськи, а скорее недосиськи!
А че они до релиза не видели что ли проблем с производительностью? Типо: Мужики, тут короче наш шедевр не тянет даже 5090, чё делать. Да ничо, лок поставим 60 ФПС выдает в 720p значит все тянет, идём в релиз
так всегда, обычное дело, сроки поджимают, выпускают что есть, потом пол года патчами допиливают игру.
На 4070 в 2k ultra dlls quality есть почти стабильные 60 фпс.
Дошел до этого наглого деда-снайпера,за это время все норм было ,правда да 2 раза вылетела из-за какой-то ошибки,а так все отлично,ну кроме лока на 60фпс,хотелось бы разблокировать,всё равно игра практически не нагружает ни проц.,ни видеокарту.
вк в 99% долбится,о чем ты?
Игру уже схавали, зачем оптимизировать?