Konami раскрыла немного подробностей о разработке ремейка Metal Gear Solid 3 ©

Хидео Кодзима, создатель Metal Gear Solid 3: Snake Eater, никак не связан с ремейком Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, представленным Konami на недавней выставке PlayStation Showcase. Как и художник Ёдзи Синкавой, известный тем, что он определял визуальный стиль серии.

Подтверждение пришло от представителя японского издателя, который рассказал об этом в микрофоны IGN.com, кратко заявив: "Они не участвуют в проекте. Однако команда разработчиков будет упорно трудиться над созданием ремейка и ремастеров (Metal Gear Solid: Master Collection), чтобы ими могли насладиться на различных платформах все больше и больше игроков по всему миру."

Для непосвященных, вместе с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater был также анонсирован первый выпуск Metal Gear Solid: Master Collection, в который войдут ремастированные издания Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater и Metal Gear 1 и 2. Collection выйдет осенью 2023 года.

Разработкой Metal Gear Solid Delta: Snake Eater занимаются стажеры Konami, участвовавшие в создании оригинальных игр, которые будут сотрудничать со студией-разработчиком Virtuos, уже нанятой для помощи в создании некоторых старых эпизодов.

Решение начать работу над ремейком с Metal Gear Solid 3 было мотивировано тем, что хронологически он является началом серии. Это намекает на то, что, скорее всего, последующие ремейки будут делаться именно в хронологическом порядке, игнорируя оригинальную нумерацию. Однако Konami заявила, что прислушается к мнению фанатов в отношении последующих глав, так что все возможно.