Konami раскрыла немного подробностей о разработке ремейка Metal Gear Solid 3

Хидео Кодзима, создатель Metal Gear Solid 3: Snake Eater, никак не связан с ремейком Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, представленным Konami на недавней выставке PlayStation Showcase. Как и художник Ёдзи Синкавой, известный тем, что он определял визуальный стиль серии.
Подтверждение пришло от представителя японского издателя, который рассказал об этом в микрофоны IGN.com, кратко заявив: "Они не участвуют в проекте. Однако команда разработчиков будет упорно трудиться над созданием ремейка и ремастеров (Metal Gear Solid: Master Collection), чтобы ими могли насладиться на различных платформах все больше и больше игроков по всему миру."
Для непосвященных, вместе с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater был также анонсирован первый выпуск Metal Gear Solid: Master Collection, в который войдут ремастированные издания Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater и Metal Gear 1 и 2. Collection выйдет осенью 2023 года.
Разработкой Metal Gear Solid Delta: Snake Eater занимаются стажеры Konami, участвовавшие в создании оригинальных игр, которые будут сотрудничать со студией-разработчиком Virtuos, уже нанятой для помощи в создании некоторых старых эпизодов.
Решение начать работу над ремейком с Metal Gear Solid 3 было мотивировано тем, что хронологически он является началом серии. Это намекает на то, что, скорее всего, последующие ремейки будут делаться именно в хронологическом порядке, игнорируя оригинальную нумерацию. Однако Konami заявила, что прислушается к мнению фанатов в отношении последующих глав, так что все возможно.
т.е уже осенью выйдет?
почему ремейки часто делают не с 1 части?🤔
Хронологически она 1ая,к тому же именно в ней показанно,почему Биг Босс стал таким )
3я часть -это и есть первая
как у них всё запутанно) а следующая по хронологии после 3 это 5?)
Там несколько причин:
1.Кодзима не двойственно намекал на то, что не хочет чтобы Солида Снейка трогали.
2. 3 часть уже переиздавали и игра у конами на руках в отличие от 4 части.
3. Хронологически 3 часть первая.
4. 3 часть наименее бизарная и проще к восприятию и у неё не так много контекста необходимого для полного понимания нарратива (в отличие от 2 и 3).
5. Ремейк судя по скриншотам будет по образу и подобию ремейка Last of Us и system shock. Поэтому 3 часть из-за чуть более классического для нашего времени геймплея подходит больше, такой "софтремейк" будет седлать куда проще. Тут скорее всего конами просто хотели упростить себе работу и прощупать почву, заинтересованности комьюнити в серии, без больших затрат.
6. 3 часть не настолько старая, чтобы перестать быть на слуху, но достаточно старая чтобы ремейкать. Идеальная часть, которая у всех на слуху, иметь статус классики, высокие оценки и при этом быть на грани забвения, где еще лет 5 и люди перестанут подпевать snake eater.
Peace Walker