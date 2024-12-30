Konami сделает все возможное для успешного запуска Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

В начале 2024 года PlayStation сообщила, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет до конца года, но очевидно, что этого не произойдет. Сама Konami, тем временем, ничего не говорит о дате выхода ремейка, хотя продюсер серии Нориаки Окамура (Noriaki Okamura) уже высказался, предположив, что игра может выйти в 2025 году.

В статье, опубликованной изданием 4Gamer, многие японские разработчики рассказали о своих планах на ближайший год. Когда Окамуру спросили о планах на 2025 год, он сказал, что в следующем году Konami намерена выпустить Metal Gear Solid Delta.

«Наш главный приоритет - выпустить отполированную и качественную Metal Gear Solid Delta: Snake Eater для наших поклонников», - сказал Окамура о своих планах на следующий год.

В сентябре Окамура сообщил, что игру можно пройти от начала до конца, однако не стал называть конкретную дату релиза, сказав лишь, что его не придется ждать «много лет».

Независимо от того, когда состоится релиз, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC.