Konami выпустила небольшое обновление 1.2.4 для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Компания Konami выпустила обновление 1.2.4 для игры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Это небольшой патч, который не вносит серьезных изменений в геймплей. Тем не менее, сам факт выхода обновления указывает на то, что поддержка проекта разработчиками ещё не прекращена.

Согласно официальному списку изменений, обновление включает исправления мелких ошибок в текстах, а также некоторые корректировки и устранение незначительных багов. Konami не стала раскрывать деталей о том, какие именно проблемы были решены.

При этом для пользователей ПК по-прежнему остается необходимым использование мода MGSDeltaFix, чтобы разблокировать частоту кадров. Этот сторонний патч считается обязательным к установке, так как позволяет играть с повышенным FPS, не нарушая игровую физику или скорость. Ситуация выглядит иронично, поскольку моддерам удалось реализовать то, что не смогла сделать студия-разработчик Virtuos Games.

Кроме того, в игре до сих пор отсутствует настройка для включения аппаратного рендеринга глобального освещения Hardware Lumen. Активировать эту опцию можно только через ручное редактирование конфигурационного файла. Важно отметить, что использование Hardware Lumen приводит к вылетам игры во время битвы с Волгиным, поэтому на этом моменте её необходимо отключать.

Разработчики также не представили каких-либо улучшений производительности PC-версии.