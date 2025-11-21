ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.2 941 оценка

Konami выпустила обновление 1.2.3 для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

AceTheKing AceTheKing

Компания Konami сообщила о выпуске обновления 1.2.3 для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Подробности обновления представлены ниже.

Основная игра

  • Незначительные исправления ошибок и изменения.

FOX HUNT

  • Добавлена ​​возможность устанавливать метки обнаружения противника при прицеливании ножом или пистолетом;
  • Опыт теперь можно получать в пользовательских матчах;
  • Игроки теперь будут подбираться к игрокам из других регионов, если подбор игроков на их текущем сервере занимает слишком много времени;
  • Увеличено время неуязвимости после возрождения;
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой неуязвимость после возрождения отменялась перекатом или использованием Naked Sense;
  • Незначительные исправления ошибок и изменения.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

