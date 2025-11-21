Konami выпустила обновление 1.2.3 для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Компания Konami сообщила о выпуске обновления 1.2.3 для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Подробности обновления представлены ниже.
Основная игра
- Незначительные исправления ошибок и изменения.
FOX HUNT
- Добавлена возможность устанавливать метки обнаружения противника при прицеливании ножом или пистолетом;
- Опыт теперь можно получать в пользовательских матчах;
- Игроки теперь будут подбираться к игрокам из других регионов, если подбор игроков на их текущем сервере занимает слишком много времени;
- Увеличено время неуязвимости после возрождения;
- Исправлена ошибка, из-за которой неуязвимость после возрождения отменялась перекатом или использованием Naked Sense;
- Незначительные исправления ошибок и изменения.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.