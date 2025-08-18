Культовый голос Снейка из Metal Gear спустя десятилетие смог простить обиду за MGS 5

Дэвид Хейтер, когда-то бессменный голос Солида Снейка на протяжении многих лет, наконец-то смог оставить в прошлом одну из самых громких обид в игровой индустрии. Спустя 10 лет после выхода Metal Gear Solid 5, из которой его скандально убрали, заменив на голливудского актера Кифера Сазерленда, Хейтер все-таки поиграл в игру и полностью изменил свое мнение, как о проекте, так и самом Сазерленде.
В прошлом актер был категоричен и заявлял, что играть в MGS 5 для него было бы равносильно «60 часам унижения». Однако в недавнем интервью изданию Game Informer он признался, что время лечит.
Я сказал себе: "Хватит вести себя как ребенок, просто поиграй в игру". И я поиграл. Она потрясающая.
— рассказал Хейтер.
Он настолько высоко оценил геймплей, что теперь понимает фанатов, называвших MGS 5 своей любимой частью:
Я думаю, что это мой любимый геймплей в серии. То, как можно каждый раз заходить в один и тот же сценарий, но использовать разные маршруты и стратегии атаки, — это просто крышесносно.
Хейтер также рассказал, что случайно встретился со своим «сменщиком» Кифером Сазерлендом в баре, и они отлично провели время. «Он отличный парень, никакой вражды между нами точно нет», — поделился актер, подытожив свой рассказ фразой: «Насколько я понимаю, всё прощено».
Конечно, сгладить обиду помогло и то, что Konami вновь сделала Дэвида Хейтера официальным лицом и голосом франшизы. Он вернулся к роли Снейка для озвучки сборника Master Collection и, что самое главное, для грядущего ремейка третьей части — Metal Gear Solid Delta.
Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
А ещё веном снек не биг босс. Но этого, видимо, не знают даже актеры // Александр Ковалёв
Этого не знали даже многие и многие игроки, которые прошли граунд зирос, где жирным маркером выделили эту особенность :)
Так Биг-Босс эпизодически там тоже есть, но и его озвучил не Хейтер.
я скорее про то что из за довольно кинематографичных катсцен ,мы такие -Вау, эффекты блюра, ленсфлэра, красивый огонь, блики, музыка, какая то динамика и какие то моменты мозг уже замыливает , нет акцента на важных деталях. В начале игры кроме намеков в лице цветов из 3 части близ кровати соседа, отсутствия шрама на животе , речи ишмаэля, в концовке грауд зирос у нас целехенький биг босс и мы смотрим из глаз какого то участника аварии вертушки, а в фантоме наш герой утыкан сотней другой осколков включая огромный осколок в голове. И вроде жирно показывают, что мы не бб, но не все обращают внимание из за режиссуры.
Так смена голоса даже объяснено сюжетно. Если знать главный "твист" игры. Понятное дело, что актёру было обидно за то, что его лишили работы грубо говоря, но хейтить игру за это? Руководство, ок! А игру? Ну хз, хотя понимаю что актёры как правило редко играют в игры, от чего получаются такие вот курьезные моменты.
Твист раскрывается в начале и середине игры. Но суть в том, что смена голоса к сюжету отношения не имеет , так как оригинальный японский актер все еще озвучивал снейка в своем же стиле . хэйтер давно не ладил с кодзимой и не впервые Кодзима пытался убрать его. Там старая история :) причём забавно, что хэйтер даже потроллил хитрость кодзимы. Сначала речь шла о том, что хэйтеру даже не предложили попробовать, затем сказали что снейк уже в возрасте, надо менять голос (что то такое) но забыли упомянуть, что оригинальный японский голос без изменений , затем кодзима акцентировал внимание, что мгс ви это не просто голос героя, но и мимика с захватом лицевых анимаций , Тогда Дэвид сделал мем с фотографией , мол что он еще и актер, кроме того актер который уже работал с захватом лицевой анимации. В общем веселуха 😂
"твист" был бы оправданием, если бы этим голосом не был озвучен сам Биг Босс в граунд зирос и в эпилоге фантом пейн. Как же я люблю фанатиков казинака - словами не передать.
Я играл в MGS V в 2019м последний раз, и не помню как звучал герой в Zero. Так что говорил основываясь на воспоминаниях. Ох, уже эти современные хеймеры, дай им только повод, приплетут к чему угодно.
Сказал Хейтер