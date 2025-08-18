Культовый голос Снейка из Metal Gear спустя десятилетие смог простить обиду за MGS 5

Дэвид Хейтер, когда-то бессменный голос Солида Снейка на протяжении многих лет, наконец-то смог оставить в прошлом одну из самых громких обид в игровой индустрии. Спустя 10 лет после выхода Metal Gear Solid 5, из которой его скандально убрали, заменив на голливудского актера Кифера Сазерленда, Хейтер все-таки поиграл в игру и полностью изменил свое мнение, как о проекте, так и самом Сазерленде.

В прошлом актер был категоричен и заявлял, что играть в MGS 5 для него было бы равносильно «60 часам унижения». Однако в недавнем интервью изданию Game Informer он признался, что время лечит.

Я сказал себе: "Хватит вести себя как ребенок, просто поиграй в игру". И я поиграл. Она потрясающая.

— рассказал Хейтер.

Он настолько высоко оценил геймплей, что теперь понимает фанатов, называвших MGS 5 своей любимой частью:

Я думаю, что это мой любимый геймплей в серии. То, как можно каждый раз заходить в один и тот же сценарий, но использовать разные маршруты и стратегии атаки, — это просто крышесносно.

Хейтер также рассказал, что случайно встретился со своим «сменщиком» Кифером Сазерлендом в баре, и они отлично провели время. «Он отличный парень, никакой вражды между нами точно нет», — поделился актер, подытожив свой рассказ фразой: «Насколько я понимаю, всё прощено».

Конечно, сгладить обиду помогло и то, что Konami вновь сделала Дэвида Хейтера официальным лицом и голосом франшизы. Он вернулся к роли Снейка для озвучки сборника Master Collection и, что самое главное, для грядущего ремейка третьей части — Metal Gear Solid Delta.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.