Metal Gear Solid Delta получила взрослый возрастной рейтинг от ESRB за кровь, сексуальные темы и насилие

Если вы играли и прошли Metal Gear Solid 3: Snake Eater, когда она была первоначально выпущена, и хотели узнать «больше» об игре, скорее всего, вы разблокировали секретный «Peep Demo Theater», чтобы охватить некоторые из самых интересных частей игры.

Недавно стало известно, что эта функция будет доступна в Metal Gear Solid Delta. Об этом стало известно из рейтинга Entertainment Software and Ratings Board (ESRB), который появился сегодня.

Рейтинг ESRB — «M» (Mature), что никого не должно удивлять. Краткое содержание гласит:

Это экшн-игра, в которой игроки берут на себя роль элитного солдата, пытающегося остановить спецназ за линией фронта. От третьего лица игроки проникают в зоны, выполняют миссии и уничтожают вражеских солдат. Игроки используют ножи, пистолеты, пулеметы и взрывчатку, чтобы убивать врагов. Бои подчеркиваются реалистичными выстрелами, криками боли и эффектами брызг крови. Некоторые ближние бои позволяют игрокам перерезать горло врагам, что приводит к большим фонтанам крови. Катсцены показывают дальнейшие случаи насилия/крови: удерживаемого персонажа избивают и убивают током; персонажу стреляют в глаз; в горящего персонажа несколько раз стреляют. Игра содержит некоторый двусмысленный/сексуальный контент: мужчина щупает грудь женщины; крупные планы камер с глубоким декольте; персонаж кратко щупает пах мужчины; Peep Demo Theatre, позволяющий игрокам просматривать катсцены тела женского персонажа от первого лица.

Peep Demo Theatre – это секретный режим в MGS3. Чтобы разблокировать его, игрокам нужно будет просмотреть все кат-сцены в игре, что означает прохождение сюжета несколько раз и получение всех дополнительных и вариативных кат-сцен, включая оба вступления. После разблокировки он позволяет игрокам воспроизводить кат-сцены из основной игры в удобное для вас время. Это потребует много времени, но это может стоить того для тех, у кого есть дополнительное время и хорошая мотивация.

Metal Gear Solid Delta: Snaker Eater выйдет 28 августа на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а издание Deluxe предоставит вам 48-часовой ранний доступ и другие приятные бонусы.