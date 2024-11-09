Metal Gear Solid Delta появилась потому, что "молодое поколение геймеров больше не знакомо с серией"

Для многих людей мысль о том, что серия Metal Gear и ее главный герой Солид Снейк будут неизвестны поколению геймеров, была бы смехотворной, но именно этого боятся Konami и команда, работающая над предстоящей Metal Gear Solid Delta.

В интервью в выпуске Play 46 продюсер серии Нориаки Окамура открыто заявил о том, что многие молодые геймеры просто не очень много знают о Metal Gear.

Одной из вещей, которая действительно вдохновила нас на создание ремейка в целом, было то, что мы поняли, что многие из нового, молодого поколения геймеров больше не знакомы с серией Metal Gear.

Для тех, кто вырос на франшизе, это может быть трудно себе представить. Но с учетом того, что оригинальная Snake Eater была выпущена 20 лет назад, а новых основных игр в серии не было с 2015 года, возможно, не так уж и удивительно, что молодые геймеры не слишком знакомы с франшизой.

Для Окамуры MGS Delta — это не только возможность для игроков старшего возраста испытать чувство ностальгии, но и гарантия того, что наследие серии продолжит влиять на будущих геймеров.

По сути, это была наша миссия, наш долг — продолжать следить за тем, чтобы серия жила для будущих поколений. В конце концов, мы оставляем после себя гораздо больше, чем просто ДНК, как сказал бы Солид Снейк.

Это обращение к новым игрокам является одной из причин, по которой Konami решила отказаться от системы нумерации в названиях в пользу греческой буквы дельта. Хотя, возможно, на первый взгляд, это странный шаг — начать переделывать серию с третьей части, Окамура отмечает, что она занимает первое место в хронологии серии. «Вот где началась оригинальная история», — отмечает он, что делает её идеальным вариантом для ремейка.