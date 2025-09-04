ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.4 789 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater дебютировала на первом месте японского чарта продаж

Gruz_ Gruz_

Журнал Famitsu опубликовал свои оценочные данные по продажам физических копий игр на территории Японии за неделю с 25 по 31 августа 2025 года.

Самой продаваемой новой игрой недели стала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater для PlayStation 5, которая стартовала с показателем в 63,585 проданных копий. За ней следует Super Robot Wars Y, которая разошлась тиражом в 60,532 копии для Switch и 30969 копий для PlayStation 5, что в сумме дает 91.501 проданный копию за первую неделю.

Story of Seasons: Grand Bazaar также показала хорошие результаты, разойдясь тиражом в 46,586 копий для Switch и 18,148 копий для Switch 2, что в сумме дает 64,734 проданных копии. Кроме того, хорошо стартовала и Story of Seasons: Grand Bazaar, которая разошлась тиражом 46,586 копий на Switch и 18,148 копий на Switch 2, что в сумме дало 64,734 проданных копий.

Что касается «железа», то количество проданных Switch 2 составило 41,957 единиц, семейства Switch — 20,589 единиц, семейства PlayStation 5 — 8304 единиц, семейства Xbox Series — 389 единиц, а PlayStation 4 — 16 единиц.

  • Switch 2 – 41,957 (1,934,080)
  • Switch OLED Model – 10,817 (9,154,109)
  • Switch Lite – 6,680 (6,649,369)
  • PlayStation 5 – 4,915 (5,749,227)
  • Switch – 3,092 (20,142,002)
  • PlayStation 5 Pro – 2,437 (243,633)
  • PlayStation 5 Digital Edition – 952 (985,382)
  • Xbox Series X – 271 (321,964)
  • Xbox Series X Digital Edition – 60 (21,396)
  • Xbox Series S – 58 (339,407)
  • PlayStation 4 – 16 (7,929,872)
