Metal Gear Solid Delta: Snake Eater дебютировала на первом месте японского чарта продаж

Журнал Famitsu опубликовал свои оценочные данные по продажам физических копий игр на территории Японии за неделю с 25 по 31 августа 2025 года.
Самой продаваемой новой игрой недели стала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater для PlayStation 5, которая стартовала с показателем в 63,585 проданных копий. За ней следует Super Robot Wars Y, которая разошлась тиражом в 60,532 копии для Switch и 30969 копий для PlayStation 5, что в сумме дает 91.501 проданный копию за первую неделю.
Story of Seasons: Grand Bazaar также показала хорошие результаты, разойдясь тиражом в 46,586 копий для Switch и 18,148 копий для Switch 2, что в сумме дает 64,734 проданных копии.
- [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami, 28.08.25) – 63,585 (Новинка)
- [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 28.08.25) – 60,532 (Новинка)
- [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 27.08.25) – 46,586 (Новинка)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05.06.25) – 35 185 (1,655,926)
- [PS5] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 28.08.25) – 30,969 (Новинка)
- [SW2] Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition (Marvelous, 27.08.25) – 18,148 (Новинка)
- [SW2] Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Nintendo, 28.08.25) – 12,174 ( Новинка)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 17.07.25) – 10,440 (286,119)
- [PS5] Lost Soul Aside (SIE, 29.08.25) – 7,374 (Новинка)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 21.06.18) – 7,344 (3,989,908)
Что касается «железа», то количество проданных Switch 2 составило 41,957 единиц, семейства Switch — 20,589 единиц, семейства PlayStation 5 — 8304 единиц, семейства Xbox Series — 389 единиц, а PlayStation 4 — 16 единиц.
- Switch 2 – 41,957 (1,934,080)
- Switch OLED Model – 10,817 (9,154,109)
- Switch Lite – 6,680 (6,649,369)
- PlayStation 5 – 4,915 (5,749,227)
- Switch – 3,092 (20,142,002)
- PlayStation 5 Pro – 2,437 (243,633)
- PlayStation 5 Digital Edition – 952 (985,382)
- Xbox Series X – 271 (321,964)
- Xbox Series X Digital Edition – 60 (21,396)
- Xbox Series S – 58 (339,407)
- PlayStation 4 – 16 (7,929,872)