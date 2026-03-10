ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.2 971 оценка

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater достигла двух миллионов проданных копий

monk70 monk70

Компания Konami объявила, что по состоянию на 17 февраля по всему миру было продано более двух миллионов копий Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, включая цифровые копии и отгрузки.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 28 августа 2025 года по всему миру и достигла отметки в один миллион отгрузок и цифровых продаж в первый же день релиза.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 года, с тем же захватывающим сюжетом и увлекательным миром, теперь с совершенно новой графикой и 3D-звуком, усиливающими атмосферу джунглей.

3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
TheCalvariam

х*йня как и вся серий кроме mgrr.

1