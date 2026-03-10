Metal Gear Solid Delta: Snake Eater достигла двух миллионов проданных копий

Компания Konami объявила, что по состоянию на 17 февраля по всему миру было продано более двух миллионов копий Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, включая цифровые копии и отгрузки.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 28 августа 2025 года по всему миру и достигла отметки в один миллион отгрузок и цифровых продаж в первый же день релиза.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 года, с тем же захватывающим сюжетом и увлекательным миром, теперь с совершенно новой графикой и 3D-звуком, усиливающими атмосферу джунглей.
