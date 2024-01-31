Metal Gear Solid Delta Snake Eater доступна для предварительного скачивания на Xbox

Пользователи Xbox обнаружили, что в Microsoft Store доступна предварительная загрузка Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Пока речь идет только о загрузке 324,77 МБ, но этого достаточно, чтобы начать спекуляции о возможных анонсах в преддверии State of Play.
Сложно сказать, что именно может быть анонсировано. Говорят о дате выхода, которая, как многие надеются, назначена на 2024 год, но это может быть и демоверсия или просто презентация игры на продвинутой стадии разработки. Одним словом, гипотез много, и в итоге даже нет уверенности, что Metal Gear Solid Delta Snake Eater будет присутствовать на вечере.
Стоит отметить, что некоторые слухи говорят о том, что Konami будет присутствовать на State of Play как минимум еще с одной игрой: Silent Hill 2 Remake. Есть и те, кто говорит о неожиданном анонсе Silent Hill: The Short Message.
Одним словом, японский издатель может представить на мероприятии массу игр. Даже несмотря на то, что они разрабатываются сторонними разработчиками, Metal Gear и Silent Hill - две серии, прочно связанные с миром PlayStation, поэтому не стоит удивляться, если Sony начнет использовать эти игры для привлечения внимания пользователей.
Хотят по Кодзимовски, после анонса сразу удивить доп материалом?
Ру сабы будут?
Скорее нет, чем да. в Стимовской версии МГС3 нет русских сабов
Очень жаль
Для metal gear solid 3 snake eater недавно вышел руссификатор не думаю, что будет большой проблемой его в ремейк перенести умельцам.