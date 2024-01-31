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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
9 451 оценка

Metal Gear Solid Delta Snake Eater доступна для предварительного скачивания на Xbox

Gruz_
Новости

Пользователи Xbox обнаружили, что в Microsoft Store доступна предварительная загрузка Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Пока речь идет только о загрузке 324,77 МБ, но этого достаточно, чтобы начать спекуляции о возможных анонсах в преддверии State of Play.

Сложно сказать, что именно может быть анонсировано. Говорят о дате выхода, которая, как многие надеются, назначена на 2024 год, но это может быть и демоверсия или просто презентация игры на продвинутой стадии разработки. Одним словом, гипотез много, и в итоге даже нет уверенности, что Metal Gear Solid Delta Snake Eater будет присутствовать на вечере.

Стоит отметить, что некоторые слухи говорят о том, что Konami будет присутствовать на State of Play как минимум еще с одной игрой: Silent Hill 2 Remake. Есть и те, кто говорит о неожиданном анонсе Silent Hill: The Short Message.

Одним словом, японский издатель может представить на мероприятии массу игр. Даже несмотря на то, что они разрабатываются сторонними разработчиками, Metal Gear и Silent Hill - две серии, прочно связанные с миром PlayStation, поэтому не стоит удивляться, если Sony начнет использовать эти игры для привлечения внимания пользователей.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
4de

Хотят по Кодзимовски, после анонса сразу удивить доп материалом?

0
evil_capcha

Ру сабы будут?

-2
MrGamerDad

Скорее нет, чем да. в Стимовской версии МГС3 нет русских сабов

0
evil_capcha MrGamerDad

Очень жаль

-1
KnDiman

Для metal gear solid 3 snake eater недавно вышел руссификатор не думаю, что будет большой проблемой его в ремейк перенести умельцам.

0