Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.2 946 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Mortal Kombat 1 присоединились к программе Xbox Play Anywhere

Gruz_ Gruz_

Всегда приятно видеть, как в программу Xbox Play Anywhere добавляются новые игры, но еще более радостно, когда к ней присоединяются более старые игры, особенно если речь идет о популярных AAA-хитах.

Именно это и произошло сегодня: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Mortal Kombat 1 присоединились к Xbox Play Anywhere, благодаря чему игроки, которые ранее приобрели копию для Xbox Series, теперь могут запускать ее на ПК с полной синхронизацией прогресса и достижений между устройствами.

При этом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, возможно, является более привлекательной из двух игр, учитывая, что ремейк, который вышел несколько месяцев назад, тогда как Mortal Kombat 1 гораздо старше и также будет доступна в Xbox Game Pass с 10 декабря.

Что касается 2026 года, вполне возможно, что к программе Xbox Play Anywhere присоединится еще больше AAA-игр, как это недавно произошло с Hogwarts Legacy.

Комментарии:  5
Ваш комментарий
itzendixog

kept you waiting, huh?

4
H-DS

Отлично) нужно больше всякого

2
-zotik-

Круто

1
BigLizard

Воу-воу! Это же танец победителя!

А нет, постойте. Это конвульсии.

Алан Битаров

Да не. XPA тема хорошая. Ты можешь играть на боксе, а потом пересесть на ПК с тем же прогрессом. Я считаю такое должно быть везде.