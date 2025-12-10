Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Mortal Kombat 1 присоединились к программе Xbox Play Anywhere

Всегда приятно видеть, как в программу Xbox Play Anywhere добавляются новые игры, но еще более радостно, когда к ней присоединяются более старые игры, особенно если речь идет о популярных AAA-хитах.

Именно это и произошло сегодня: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Mortal Kombat 1 присоединились к Xbox Play Anywhere, благодаря чему игроки, которые ранее приобрели копию для Xbox Series, теперь могут запускать ее на ПК с полной синхронизацией прогресса и достижений между устройствами.

При этом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, возможно, является более привлекательной из двух игр, учитывая, что ремейк, который вышел несколько месяцев назад, тогда как Mortal Kombat 1 гораздо старше и также будет доступна в Xbox Game Pass с 10 декабря.

Что касается 2026 года, вполне возможно, что к программе Xbox Play Anywhere присоединится еще больше AAA-игр, как это недавно произошло с Hogwarts Legacy.