Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Mortal Kombat 1 присоединились к программе Xbox Play Anywhere

Всегда приятно видеть, как в программу Xbox Play Anywhere добавляются новые игры, но еще более радостно, когда к ней присоединяются более старые игры, особенно если речь идет о популярных AAA-хитах.
Именно это и произошло сегодня: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Mortal Kombat 1 присоединились к Xbox Play Anywhere, благодаря чему игроки, которые ранее приобрели копию для Xbox Series, теперь могут запускать ее на ПК с полной синхронизацией прогресса и достижений между устройствами.
При этом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, возможно, является более привлекательной из двух игр, учитывая, что ремейк, который вышел несколько месяцев назад, тогда как Mortal Kombat 1 гораздо старше и также будет доступна в Xbox Game Pass с 10 декабря.
Что касается 2026 года, вполне возможно, что к программе Xbox Play Anywhere присоединится еще больше AAA-игр, как это недавно произошло с Hogwarts Legacy.
kept you waiting, huh?
Отлично) нужно больше всякого
Круто
Воу-воу! Это же танец победителя!
А нет, постойте. Это конвульсии.
Да не. XPA тема хорошая. Ты можешь играть на боксе, а потом пересесть на ПК с тем же прогрессом. Я считаю такое должно быть везде.