Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: на Xbox Series X/S мини-игру Snake vs Monkey заменят на Snake vs Bomberman

Версия Metal Gear Solid Delta: Snake Eater для Xbox Series X/S получила специальный трейлер, раскрывающий Snake vs Bomberman.

Недавно выпущенный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater показал, что в игре вернется мини-игра Snake vs Monkey, но это будет эксклюзив для PS5 и ПК. Версия трейлера, загруженная на собственный канал Konami на YouTube, показывает, что Snake vs Monkey вместо этого будет заменена на режим Snake vs Bomberman в версии Xbox Series X/S.

Хотя большая часть трейлера содержит те же кадры, которые мы видели раньше, включая различных членов отряда «Кобра» и даже Шагохода и главного антагониста Волгина, он заканчивается словами «Снейк против ???» на фоне силуэта Бомбермена. Игроки Xbox Series X/S получат новый игровой режим, а игроки ПК получат доступ к Snake vs Monkey.

«Специальная игра «Snake vs Monkey» для поимки обезьян Pipo возвращается на PS5 и Steam», — написала Konami в описании к версии трейлера для Xbox. «Для версии Xbox будет реализована другая специальная игра! Пожалуйста, ждите дальнейших подробностей».

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 28 августа.