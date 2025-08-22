Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ограничена 60 к/с на ПК, поддержки сверхшироких мониторов нет

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami выходит на следующей неделе, и, судя по отзывам, игра получилась хорошей. Однако версия для ПК не самая функциональная на рынке. По данным PCGamesN, частота кадров ограничена 60 кадрами в секунду, а поддержка сверхширокого формата экрана отсутствует.
Поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR), но для настройки доступен только один ползунок — максимальная яркость недоступна для более точного управления — и играть придётся в полноэкранном режиме. Однако для максимально возможного разрешения требуется оконный режим без рамок. С другой стороны, управление клавиатурой и мышью, по-видимому, «фантастическое» с возможностью переназначения.
Konami не особо углублялась в особенности ПК-версии перед релизом, и неизвестно, когда она решит эти проблемы. Конечно, компания потратила немало времени на обновление Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на всех платформах, так что время покажет.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а владельцы Digital Deluxe Edition получат доступ 26 августа.
Больше и не нужно. 60 кадров в секунду хватает за глаза с запасом. Я доволен. Я все игры блочу на 60фпс, даже если комп их способен тянуть на все 500фпс. Ну а широкоформатные экраны так вообще редкость и есть только у единиц геймеров. Смысл поддерживать единиц? Я в принципе не понимаю, нафига люди покупают широкоформатные экраны, а потом ноют, если заранее знают, что широкий формат поддерживают далеко не все игры. Смысл таких экранов? А нет смысла для геймеров. Точка.
Купи себе консоль сразу и не мучайся, желательно PS первый
просто поиграй час с 60Hz и час с 75Hz, возвращаться ты не захочешь, хотя казалось бы
Конечно тебе не нужно больше 60 фпс если у тебя дисплей 60 гц, а есть люди с дисплеями 120+ гц, прикинь
И на оптимизацию видимо тоже с прибором клала. Ну что ещё сказать, очередная игра на урине 5.
Главное чтобы оптимизация была хорошей
Да уж, даже Capcom не такие дремучие в отношении широкоформатников.
Впрочем, моё чутье говорит, что порт будет лажа. А хотел предзаказ оформить в виду вкусной цены. Но увы, разочаровали.
Пофиг на ограничение, smooth motion, afmf или lsfg в помощь, лишь бы эти 60 фпс стабильно держались
smooth motion не работает почти ни в одной игре с залоченными 60 фпс, из тех что я тестировал
печаль тогда, я только с теккеном 8 тестил из таких, думал что-то не так делаю просто. Ну значит лсфг на нвидии в помощь
А что же не 30 как на боксе?
Надеюсь ограничение быстро снимут модом, мне хватило в соулсах глаза ломать об 60 фпс
хахахахх понятно анрил 5 не смогли
Ждем моды на анлок фпса и поддержку широких.
Разрабы явно отстают,небось специально не стали заморачиваться )
Надеюсь будет мод на широкоформатные Моники)