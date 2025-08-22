ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 595 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ограничена 60 к/с на ПК, поддержки сверхшироких мониторов нет

monk70 monk70

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami выходит на следующей неделе, и, судя по отзывам, игра получилась хорошей. Однако версия для ПК не самая функциональная на рынке. По данным PCGamesN, частота кадров ограничена 60 кадрами в секунду, а поддержка сверхширокого формата экрана отсутствует.

Поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR), но для настройки доступен только один ползунок — максимальная яркость недоступна для более точного управления — и играть придётся в полноэкранном режиме. Однако для максимально возможного разрешения требуется оконный режим без рамок. С другой стороны, управление клавиатурой и мышью, по-видимому, «фантастическое» с возможностью переназначения.

Konami не особо углублялась в особенности ПК-версии перед релизом, и неизвестно, когда она решит эти проблемы. Конечно, компания потратила немало времени на обновление Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на всех платформах, так что время покажет.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а владельцы Digital Deluxe Edition получат доступ 26 августа.

Комментарии: 17
Janekste

Больше и не нужно. 60 кадров в секунду хватает за глаза с запасом. Я доволен. Я все игры блочу на 60фпс, даже если комп их способен тянуть на все 500фпс. Ну а широкоформатные экраны так вообще редкость и есть только у единиц геймеров. Смысл поддерживать единиц? Я в принципе не понимаю, нафига люди покупают широкоформатные экраны, а потом ноют, если заранее знают, что широкий формат поддерживают далеко не все игры. Смысл таких экранов? А нет смысла для геймеров. Точка.

Merelone

Купи себе консоль сразу и не мучайся, желательно PS первый

omne1x

просто поиграй час с 60Hz и час с 75Hz, возвращаться ты не захочешь, хотя казалось бы

Геральт Батькович

Конечно тебе не нужно больше 60 фпс если у тебя дисплей 60 гц, а есть люди с дисплеями 120+ гц, прикинь

Summor Ner
Konami не особо углублялась в особенности ПК-версии перед релизом

И на оптимизацию видимо тоже с прибором клала. Ну что ещё сказать, очередная игра на урине 5.

Madiark

Главное чтобы оптимизация была хорошей

djava

Да уж, даже Capcom не такие дремучие в отношении широкоформатников.

Впрочем, моё чутье говорит, что порт будет лажа. А хотел предзаказ оформить в виду вкусной цены. Но увы, разочаровали.

NatanieLzZ

Пофиг на ограничение, smooth motion, afmf или lsfg в помощь, лишь бы эти 60 фпс стабильно держались

Геральт Батькович

smooth motion не работает почти ни в одной игре с залоченными 60 фпс, из тех что я тестировал

NatanieLzZ Геральт Батькович

печаль тогда, я только с теккеном 8 тестил из таких, думал что-то не так делаю просто. Ну значит лсфг на нвидии в помощь

sa1958

А что же не 30 как на боксе?

caliskan

1
darkevil555

1
yrroodd

Ждем моды на анлок фпса и поддержку широких.
Разрабы явно отстают,небось специально не стали заморачиваться )

PuaJl4eJl

Надеюсь будет мод на широкоформатные Моники)