Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ограничена 60 к/с на ПК, поддержки сверхшироких мониторов нет

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami выходит на следующей неделе, и, судя по отзывам, игра получилась хорошей. Однако версия для ПК не самая функциональная на рынке. По данным PCGamesN, частота кадров ограничена 60 кадрами в секунду, а поддержка сверхширокого формата экрана отсутствует.

Поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR), но для настройки доступен только один ползунок — максимальная яркость недоступна для более точного управления — и играть придётся в полноэкранном режиме. Однако для максимально возможного разрешения требуется оконный режим без рамок. С другой стороны, управление клавиатурой и мышью, по-видимому, «фантастическое» с возможностью переназначения.

Konami не особо углублялась в особенности ПК-версии перед релизом, и неизвестно, когда она решит эти проблемы. Конечно, компания потратила немало времени на обновление Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на всех платформах, так что время покажет.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а владельцы Digital Deluxe Edition получат доступ 26 августа.