Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получает масштабное обновление и режим мультиплеера FOX HUNT

Konami представила новое обновление Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которое не только исправляет ряд ошибок, но и добавляет в игру долгожданный сетевой режим FOX HUNT. Обновление версии 1.2.1 уже доступно на всех платформах, включая ПК и PlayStation 5.

FOX HUNT представляет собой оригинальный многопользовательский режим в духе «пряток» и тактической охоты, рассчитанный на до 12 игроков одновременно. Участникам предстоит сразиться в серии тренировочных миссий, где важно не только метко стрелять, но и уметь выживать, скрываться и использовать окружение. Побеждает тот, кто сумеет дольше всех остаться в строю и доказать своё право служить в легендарном подразделении FOX Unit.

Помимо нового режима, обновление добавляет поддержку широкоформатных экранов (21:9), улучшает стабильность производительности и устраняет ряд ошибок, включая проблемы с музыкальным сопровождением и действиями некоторых персонажей. Разработчики также ввели возможность фиксировать дистанцию камеры и добавили встроенную систему для просмотра характеристик оборудования.

Konami предупредила, что 4 ноября с 04:00 до 05:00 по МСК серверы игры будут временно недоступны из-за технического обслуживания.

В добавок к этому был опубликован релизный трейлер FOX HUNT, который демонстрирует сочетание классического стелс-геймплея и напряжённых командных схваток. А еще игра получила первую скидку — 20%.