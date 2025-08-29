Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получает "очень положительные" отзывы в Steam

Вчера состоялся полноценный релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Реймейк культовой стелс-игры MGS 3 уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series и успел собрать множество отзывов от пользователей. В сервисе Steam у игры более 3000 пользовательских отзывов с общим рейтингом в 81% — это соответствует статусу «в основном положительные».
В основном геймеры хвалят графику, переработанную с использованием Unreal Engine 5, а также геймплей, сохранивший ключевые особенности оригинальной игры 2004 года. При этом основные претензии связаны с плохой оптимизацией, отсутствием поддержки ультрашироких мониторов и чересчур консервативным подходом к ремейку.
В то же время, некоторые пользователи посчитали, что разработчики из Konami не так творчески подошли к работе над ремейком, как это было в случае с Silent Hill 2, предложившим новое видение классической игры.
В целом, геймеры остались довольны Metal Gear Solid Delta и советуют ее фанатам остросюжетных стелс-экшенов.
Примечательно, что оценка игры со стороны игровых критиков оказалась куда выше: на агрегаторе рецензий Metacritic ее рейтинг составил 85–86%. Они назвали римейк «беззубым», но в целом вполне удачным воссозданием классики для PlayStation 2.
В самой Konami проект позиционируют как способ познакомить новое поколение игроков с франшизой и подготовить основу для будущих игр из серии MGS.
