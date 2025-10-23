Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила хвалебный трейлер

Konami выпустила новый трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, на этот раз хвалебный, который демонстрирует восторженные отзывы прессы об этом ремейке.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – этот полноценный ремейк знаменитой третьей части серии, полностью переработанный на мощной базе Unreal Engine 5, но при этом сохранивший верность оригиналу по содержанию и сюжету, а также значительной части игрового процесса, хотя и с некоторыми улучшенными характеристиками.

Результат оказался весьма убедительным: игра получила отличные отзывы критиков и публики, о чём свидетельствует первый крупный рубеж продаж, достигнутый в прошлом месяце.

Новый трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater включает в себя монтаж игровых роликов и игрового процесса, демонстрирующий некоторые моменты сюжета и игрового процесса, а также несколько обзоров прессы.