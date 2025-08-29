Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила мод, улучшающий компиляцию шейдеров и потоковую передачу текстур

Хотя Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила единодушные похвалы за свои многочисленные достоинства, ремейк третьей части страдает от ряда проблем с производительностью. Сама Konami уже выступила с заявлением, в котором утверждает, что знает о проблемах и работает над их устранением.

Тем временем моддеры начали оптимизировать Metal Gear Solid Delta: Snake Eater еще до того, как Konami выпустила официальные обновления. Один из модов (Metal Gear Optimizer) уменьшает количество зависаний за счет оптимизации компиляции шейдеров и потоковой передачи текстур, причем результаты варьируются в зависимости от аппаратного обеспечения.

На Nexus Mods также доступны другие моды, как Better Uncap FPS v1.2, Unlocked FPS и Unlock FG and FPS, обеспечивают разблокированную частоту кадров и другие преимущества в плане производительности.

Что касается более мелких модификаций, один из модов позволяет играть за Хидео Кодзиму в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, что наверняка порадует Konami (или нет)...

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater доступна для PC, PS5 и Xbox Series S|X.