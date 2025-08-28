Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила обновление 1.1.2 с исправлением нескольких ошибок и сбоев

Сегодня Metal Gear Solid Delta: Snake Eater официально вышла на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. После предварительного релиза несколько дней назад разработчики сообщали, что им известно о нескольких проблемах с релизной версией и что они планируют их исправить с предстоящего помощью патча. Сегодня Konami сообщила о выходе обновления 1.1.2, включающее следующие улучшения и исправления:
- Исправлена ошибка, из-за которой выполнение последовательных атак ножом выживания для сбора пищи могло приводить к сбою игры при определённых условиях.
- Исправлена ошибка, из-за которой снятие шапки «Крокодил» с окна просмотра выживания при экипировке могло приводить к сбою игры при определённых условиях.
- Исправлены сбои, которые могли возникать при сборе еды рядом с голодным крокодилом при определённых условиях.
- Исправлена ошибка, из-за которой переход от переката к ползанию мог приводить к тому, что модель персонажа зависала в воздухе.
- Исправлена ошибка, из-за которой перемещение игрока могло быть ограничено при определённых условиях в зонах, где используется режим «Взгляд на вторжение».
- Исправлена ошибка, из-за которой игра могла вылетать при определённых условиях в окне радио.
Мы благодарны за то, что так много игроков наслаждаются игрой и делятся ценными отзывами и сообщениями об ошибках. Будьте уверены, что мы активно расследуем и решаем все заявленные проблемы. Мы будем делиться подробностями о предстоящих обновлениях, как только они будут подтверждены.
Мы благодарны за то, как много любителей навернуть кала и выступить в роли бета тестеров за свои же деньги гоев развелось в этом мире. Будьте уверены, что мы не покладая рук фиксируем прибыль и выжимаем досуха работяг что будут править этот дерьмокод. Мы будем активно вешать лапшу на уши об предстоящих обновлениях и торжественно клянёмся, что рано или поздно уберём убогий консольный ФПС лок, а может и не уберём, и ни слова о статтерах, берегите себя и своих близких.
Обновили старый эксклюзив второй плойки и бесплатно вывалили на торрент, кто тебя досуха выжимает, работяга?😂 // Чёрный Пласч
"пользователь ВКонтакте" весьма красноречивая характеристика, а пародия на умение читать вообще феноменальная)
Весьма красноречивая характеристика это пользователь сайта, душнила и любитель го.вна раздуть на ровном месте // Чёрный Пласч
Пусть лок снимают и оптимизацию исправляют
Да док надо снимать на 165 герц моники 60 ФПС это как 30 играть невозможно
На 4 и 5 серии зелёных лок можно попробовать снять лок через smooth motion
в игре изначально был генератор кадров от нвидиа (файл dll лежал в папке с игрой), но почему то в настройках его никак не включить. Уже вышел мод, позволяющий его включить и разлочить кадры, тут на ПГ есть. Я поставил, стало куда лучше
Понеслись обновы.