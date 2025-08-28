Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила обновление 1.1.2 с исправлением нескольких ошибок и сбоев

Сегодня Metal Gear Solid Delta: Snake Eater официально вышла на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. После предварительного релиза несколько дней назад разработчики сообщали, что им известно о нескольких проблемах с релизной версией и что они планируют их исправить с предстоящего помощью патча. Сегодня Konami сообщила о выходе обновления 1.1.2, включающее следующие улучшения и исправления:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой выполнение последовательных атак ножом выживания для сбора пищи могло приводить к сбою игры при определённых условиях.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой снятие шапки «Крокодил» с окна просмотра выживания при экипировке могло приводить к сбою игры при определённых условиях.

Исправлены сбои, которые могли возникать при сборе еды рядом с голодным крокодилом при определённых условиях.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой переход от переката к ползанию мог приводить к тому, что модель персонажа зависала в воздухе.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой перемещение игрока могло быть ограничено при определённых условиях в зонах, где используется режим «Взгляд на вторжение».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра могла вылетать при определённых условиях в окне радио.

Мы благодарны за то, что так много игроков наслаждаются игрой и делятся ценными отзывами и сообщениями об ошибках. Будьте уверены, что мы активно расследуем и решаем все заявленные проблемы. Мы будем делиться подробностями о предстоящих обновлениях, как только они будут подтверждены.