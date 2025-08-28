ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.5 667 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила обновление 1.1.2 с исправлением нескольких ошибок и сбоев

monk70 monk70

Сегодня Metal Gear Solid Delta: Snake Eater официально вышла на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. После предварительного релиза несколько дней назад разработчики сообщали, что им известно о нескольких проблемах с релизной версией и что они планируют их исправить с предстоящего помощью патча. Сегодня Konami сообщила о выходе обновления 1.1.2, включающее следующие улучшения и исправления:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "Обновление v1.1.2"
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой выполнение последовательных атак ножом выживания для сбора пищи могло приводить к сбою игры при определённых условиях.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой снятие шапки «Крокодил» с окна просмотра выживания при экипировке могло приводить к сбою игры при определённых условиях.
  • Исправлены сбои, которые могли возникать при сборе еды рядом с голодным крокодилом при определённых условиях.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой переход от переката к ползанию мог приводить к тому, что модель персонажа зависала в воздухе.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой перемещение игрока могло быть ограничено при определённых условиях в зонах, где используется режим «Взгляд на вторжение».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра могла вылетать при определённых условиях в окне радио.
Мы благодарны за то, что так много игроков наслаждаются игрой и делятся ценными отзывами и сообщениями об ошибках. Будьте уверены, что мы активно расследуем и решаем все заявленные проблемы. Мы будем делиться подробностями о предстоящих обновлениях, как только они будут подтверждены.
12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
SgtMahoney
Мы благодарны за то, как много любителей навернуть кала и выступить в роли бета тестеров за свои же деньги гоев развелось в этом мире. Будьте уверены, что мы не покладая рук фиксируем прибыль и выжимаем досуха работяг что будут править этот дерьмокод. Мы будем активно вешать лапшу на уши об предстоящих обновлениях и торжественно клянёмся, что рано или поздно уберём убогий консольный ФПС лок, а может и не уберём, и ни слова о статтерах, берегите себя и своих близких.

16
Пользователь ВКонтакте

Обновили старый эксклюзив второй плойки и бесплатно вывалили на торрент, кто тебя досуха выжимает, работяга?😂 // Чёрный Пласч

2
SgtMahoney Пользователь ВКонтакте

"пользователь ВКонтакте" весьма красноречивая характеристика, а пародия на умение читать вообще феноменальная)

2
Пользователь ВКонтакте SgtMahoney

Весьма красноречивая характеристика это пользователь сайта, душнила и любитель го.вна раздуть на ровном месте // Чёрный Пласч

agula98

Пусть лок снимают и оптимизацию исправляют

5
PREDATOR7706

Да док надо снимать на 165 герц моники 60 ФПС это как 30 играть невозможно

5
SexualHarassmentPanda

На 4 и 5 серии зелёных лок можно попробовать снять лок через smooth motion

1
JIoMTuK

в игре изначально был генератор кадров от нвидиа (файл dll лежал в папке с игрой), но почему то в настройках его никак не включить. Уже вышел мод, позволяющий его включить и разлочить кадры, тут на ПГ есть. Я поставил, стало куда лучше

sa1958

Понеслись обновы.

1