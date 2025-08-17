Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила рейтинг M18, сохранив сексуальный контент оригинала

Долгожданный ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami официально получил рейтинг M18 в Сингапуре от Infocomm Media Development Authority (IMDA). В качестве основной причины рейтинга для взрослых в классификации указано наличие сцен насилия, а также подтверждается сохранение в игре некоторых сексуальных отсылок, включая использование журналов в стиле пин-ап, которые были в оригинальной версии.

В отчёте IMDA описывается сюжет игры времён Холодной войны, где Нейкед Снейк, элитный агент FOX, проникает на советскую территорию, чтобы спасти учёного-перебежчика Соколова. После предательства наставника и эскалации конфликта с советскими войсками Снейк должен не только выполнить свою миссию, но и противостоять Боссу, своему бывшему союзнику, ставшему врагом. Игровой процесс описывается как сочетание скрытности и экшена, где игроки могут уничтожать врагов огнестрельным оружием, ножевыми ранениями, удушением, взрывчаткой или более нетрадиционными методами, такими как симуляция смерти с помощью таблетки или усыпление врагов транквилизаторами.

В описании агентства особо подчёркивается жестокий контент игры. Сцены включают в себя повторяющиеся ножевые ранения, перерезание горла, сожжение и обильное кровопролитие во время боевых сцен. Во время исследования мира видны трупы и пятна крови, а когда главный герой получает урон, на экране появляются красные вспышки, подчёркивающие его состояние. Такие элементы подпадают под правила IMDA M18, которые допускают реалистичное изображение убийств и увечий.

Помимо насилия, IMDA отметила включение сексуальных тем, соответствующих оригинальной Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 года. К ним относятся пышнотелые женские персонажи в откровенных нарядах, плакаты и журналы, разбросанные по всему игровому миру, а также диалоги, содержащие намёки. Для давних фанатов эта деталь подтверждает, что ремейк сохранил особенности и тональное сочетание юмора и серьёзности, которые определяли оригинальное видение Хидео Кодзимы.

Релиз запланирован на 28 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.