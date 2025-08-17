ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 584 оценки

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила рейтинг M18, сохранив сексуальный контент оригинала

monk70 monk70

Долгожданный ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami официально получил рейтинг M18 в Сингапуре от Infocomm Media Development Authority (IMDA). В качестве основной причины рейтинга для взрослых в классификации указано наличие сцен насилия, а также подтверждается сохранение в игре некоторых сексуальных отсылок, включая использование журналов в стиле пин-ап, которые были в оригинальной версии.

В отчёте IMDA описывается сюжет игры времён Холодной войны, где Нейкед Снейк, элитный агент FOX, проникает на советскую территорию, чтобы спасти учёного-перебежчика Соколова. После предательства наставника и эскалации конфликта с советскими войсками Снейк должен не только выполнить свою миссию, но и противостоять Боссу, своему бывшему союзнику, ставшему врагом. Игровой процесс описывается как сочетание скрытности и экшена, где игроки могут уничтожать врагов огнестрельным оружием, ножевыми ранениями, удушением, взрывчаткой или более нетрадиционными методами, такими как симуляция смерти с помощью таблетки или усыпление врагов транквилизаторами.

В описании агентства особо подчёркивается жестокий контент игры. Сцены включают в себя повторяющиеся ножевые ранения, перерезание горла, сожжение и обильное кровопролитие во время боевых сцен. Во время исследования мира видны трупы и пятна крови, а когда главный герой получает урон, на экране появляются красные вспышки, подчёркивающие его состояние. Такие элементы подпадают под правила IMDA M18, которые допускают реалистичное изображение убийств и увечий.

Помимо насилия, IMDA отметила включение сексуальных тем, соответствующих оригинальной Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 года. К ним относятся пышнотелые женские персонажи в откровенных нарядах, плакаты и журналы, разбросанные по всему игровому миру, а также диалоги, содержащие намёки. Для давних фанатов эта деталь подтверждает, что ремейк сохранил особенности и тональное сочетание юмора и серьёзности, которые определяли оригинальное видение Хидео Кодзимы.

Релиз запланирован на 28 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

MNM 777

)

6
Kunimitsuh
К ним относятся пышнотелые женские персонажи в откровенных нарядах
5
saa0891
4
SenMarie

По-моему в оригинале они были побольше =D

2
saa0891 SenMarie
жифорсник

Денува будет ?

4
Kartonkratos

90 процентов что не будет! как было с ремейком silent hill 2.

3
Авраам Линкольн
А он там был!?

более нетрадиционными методами,

Вот да, нетрадиционка там была! Русский Полковник Волгин трогал ГГ под прикрытием пару раз за член и говорил, что не узнает в нем своего любовника, потому что его член он держал много раз в руках и прекрасно знает какой он! Вот такие они русские полковники в глазах ГЕЙниального Кадзимбы!

4