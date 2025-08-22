Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила высокие оценки критиков - у ремейка 86 баллов на Metacritic и Opencritic

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от компании Konami стартует с рейтингом 86/100 на Metacritic и OpenCritic. Издания единодушно отмечают, что это не радикальное переосмысление, а бережное обновление оригинала с сохранением его души.

Журналисты отмечают великолепный визуал, уважение к исходному материалу, актуальность стелс-механик даже спустя годы. Eurogamer и GameSpot ставят высшие баллы, называя ремейк "образцовым".

К недостаткам отнесли то, что некоторые локации кажутся пустоватыми, а консервативный подход может разочаровать тех, кто ждал смелых изменений. На PS5 отмечаются просадки до 40 FPS.

Тем не менее, рецензенты сходятся во мнении: это идеальный способ заново открыть классику для новых игроков, но ветераны серии не найдут здесь существенных новшеств.

Оценки некоторых крупных изданий:

Eurogamer — 5/5;

Game Informer — 9/10;

GameSpot — 9/10;

PC Gamer — 87/100;

IGN — 8/10.

Релиз игры состоится 28 августа на PC, Xbox Series X/S и PS5.