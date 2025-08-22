Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила высокие оценки критиков - у ремейка 86 баллов на Metacritic и Opencritic

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от компании Konami стартует с рейтингом 86/100 на Metacritic и OpenCritic. Издания единодушно отмечают, что это не радикальное переосмысление, а бережное обновление оригинала с сохранением его души.
Журналисты отмечают великолепный визуал, уважение к исходному материалу, актуальность стелс-механик даже спустя годы. Eurogamer и GameSpot ставят высшие баллы, называя ремейк "образцовым".
К недостаткам отнесли то, что некоторые локации кажутся пустоватыми, а консервативный подход может разочаровать тех, кто ждал смелых изменений. На PS5 отмечаются просадки до 40 FPS.
Тем не менее, рецензенты сходятся во мнении: это идеальный способ заново открыть классику для новых игроков, но ветераны серии не найдут здесь существенных новшеств.
Оценки некоторых крупных изданий:
- Eurogamer — 5/5;
- Game Informer — 9/10;
- GameSpot — 9/10;
- PC Gamer — 87/100;
- IGN — 8/10.
Релиз игры состоится 28 августа на PC, Xbox Series X/S и PS5.
Очень жаль, то есть у разрабов был шанс сделать нормальную игру но они оставили все как есть, то есть вместо игры очередное бредовое кино от гения из мезозоя
Дунька есть?
а если найду?
А что ты так трясешься если есть? Хорошую игру покупать нужно
Как можно адекватно оценить, если ещё не вышла?
Не сломали игру - уже молодцы.
Я думал она уже вышла)))