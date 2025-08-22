ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 594 оценки

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила высокие оценки критиков - у ремейка 86 баллов на Metacritic и Opencritic

AceTheKing AceTheKing

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от компании Konami стартует с рейтингом 86/100 на Metacritic и OpenCritic. Издания единодушно отмечают, что это не радикальное переосмысление, а бережное обновление оригинала с сохранением его души.

Журналисты отмечают великолепный визуал, уважение к исходному материалу, актуальность стелс-механик даже спустя годы. Eurogamer и GameSpot ставят высшие баллы, называя ремейк "образцовым".

К недостаткам отнесли то, что некоторые локации кажутся пустоватыми, а консервативный подход может разочаровать тех, кто ждал смелых изменений. На PS5 отмечаются просадки до 40 FPS.

Тем не менее, рецензенты сходятся во мнении: это идеальный способ заново открыть классику для новых игроков, но ветераны серии не найдут здесь существенных новшеств.

Оценки некоторых крупных изданий:

  • Eurogamer — 5/5;
  • Game Informer — 9/10;
  • GameSpot — 9/10;
  • PC Gamer — 87/100;
  • IGN — 8/10.

Релиз игры состоится 28 августа на PC, Xbox Series X/S и PS5.

Комментарии: 7
agula98
а консервативный подход может разочаровать тех, кто ждал смелых изменений.

Очень жаль, то есть у разрабов был шанс сделать нормальную игру но они оставили все как есть, то есть вместо игры очередное бредовое кино от гения из мезозоя

8
Abarmot90

Дунька есть?

4
Snake Snaake Snaaaaaake

а если найду?

chaospaladin

А что ты так трясешься если есть? Хорошую игру покупать нужно

sa1958

Как можно адекватно оценить, если ещё не вышла?

2
Олег Дудин

Не сломали игру - уже молодцы.

2
Azimut zvuk

Я думал она уже вышла)))