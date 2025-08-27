Metal Gear Solid Delta: Snake Eater попала в чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 19 по 26 августа 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Игровая индустрия продолжает удивлять: в десятке лидеров оказались как громкие релизы, так и неожиданные фавориты. Настоящей сенсацией стал маджонг с анимешным уклоном — MahjongSoul (雀魂麻將), ориентированный на китайскую аудиторию. Проект внезапно ворвался в топ самых прибыльных игр, обойдя более предсказуемых конкурентов.

Не обошлось и без громких франшиз. В десятке сразу четыре проекта, доступные по предварительному заказу. Среди них — ожидаемый Battlefield 6, который спровоцировал рост интереса к Battlefield 2042, а также культовый ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и динамичный Borderlands 4. Замыкает рейтинг популярнейший хоррор-экшен Dead by Daylight, сохраняющий крепкие позиции спустя годы после выхода.