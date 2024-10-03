Metal Gear Solid Delta: Snake Eater станет проще с новой камерой

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater намерена вернуть любимую третью главу саги, адаптировав ее под новые игровые стандарты с учетом требований современной аудитории и при этом сохранив верность оригиналу. Разработчики Konami и Virtuous прикладывают все усилия, чтобы создать обновленную, но в то же время знакомую игру с различными опциями и даже игровыми стилями в зависимости от предпочтений.

Игроки могут выбрать для прохождения камеру, как в оригинальной игре, или же использовать «Новый стиль», когда ракурс обзора располагается чуть выше плеча Naked Snake. При этом с изменением камеры меняется и процесс прохождения сложных заданий Metal Gear Solid Delta, что вынудило разработчиков внести некоторые изменения, добившись нужного баланса.

В интервью Famitsu продюсер и креативный продюсер объяснили, что выбранный игроками «стиль игры» что ваш выбор стиля игры будет окончательным и не может быть изменен во время приключения. По словам разработчиков, они обдумывали идею свободно переключаться с классической камеры на новую, но вскоре заметили, что «новый стиль» делает прохождение кампании слишком легким.

«Новый стиль» обеспечивает более широкое и линейное поле зрения: вы можете стрелять даже во время движения Снейка, что сделало сложность проще, чем мы предполагали. Однако, если бы мы скорректировали все в соответствии с «Новым стилем», это сделало бы Legacy Style слишком сложным. Поэтому мы решили разделить их.

Тем, кто хочет пережить те же ощущения, что и в третьей главе Metal Gear Solid, достаточно выбрать Legacy Style, при котором стиль игры и сложность останутся неизменными.

Для тех, кто впервые знакомится с этой главой или просто хочет насладиться новыми возможностями, Metal Gear Solid Delta предложит более сбалансированный опыт, позволяющий максимально использовать новые игровые механики, но при этом гарантирующий отсутствие сложностей в прохождении.