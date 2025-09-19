Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вошла в список лучших ремейков всех времён по версии IGN

IGN недавно обновил свой список лучших ремейков всех времён, включив в него Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Игра, выпущенная 28 августа 2025 года, представляет собой точную копию Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), разработанную Konami совместно с Virtuos на движке Unreal Engine 5.
В целом, список субъективен и сосредоточен на ремейках, которые превосходят оригиналы за счёт современной графики, обновлённой механики и верности оригиналу, за исключением простых ремастеров. IGN считает ремейк Resident Evil 2 лучшим за всю историю.
Взгляните на 15 лучших:
15. Pokemon HeartGold и SoulSilver
14. The Legend of Zelda: Link’s Awakening
13. Live A Live
12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
11. Black Mesa
10. Final Fantasy 7 Remake
9. Shadow of the Colossus
8. Demon’s Souls
7. Metroid: Zero Mission
6. Resident Evil 4
5. Persona 3 Reload
4. Silent Hill 2
3. Resident Evil
2. Final Fantasy 7 Rebirth
- Resident Evil 2
Философия многих ремейков — дать волю амбициям, которые ранее были ограничены Технологические ограничения. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater принимает интересное решение, учитывая эти ограничения; обширные советские джунгли по-прежнему разделены загрузочными экранами, а размер игрового пространства определяется ограничениями оригинального оборудования PlayStation 2. Термин «точный ремейк» часто встречается в этом списке, но ни один из них не сравнится с Metal Gear Solid Delta; это игра для PS2, переодетая в PS5.
Snake Eater за эти годы претерпела несколько изменений, и MGS Delta воплощает в себе годы улучшений, дополняя их невероятно отточенной современной графикой и обновлённой системой управления, которая наконец превращает Снейка в ловкого оперативника, которым он всегда и должен был быть. Возможно, это не революционный ремейк, но он достойно сохраняет это совершенство для нового поколения.
В обновлённый список также включены недавние релизы, такие как Silent Hill 2 и Persona 3 Reload.
Dead Space remake тут явно не хватает.
А при чем тут dead space вообще??? // Макс Асонов
как обычно, недалёкие заносят ремастеры в ремейки, другие недалёкие это хавают и причмокивают
2025 год... Все еще существуют представители людской расы, которые не знают, что ремастер улучшает исходники, а ремейк создает эти исходники заново, при этом ремейк может быть только графическим максимально приближая себя к оригиналу , или даже переосмыслением как ре 2 . а термин ремастер появился еще с 60ых.
в первой тройке Dead Space должен быть,клоуны
Black Mesa несколько отличается от оригинала. Хотя бы в том же Zen-e
И что в ней лучшего? Там же ни одного нового элемента не внесли в игру! Только текстуры и графику улучшили и все. Даже ремейк Мафии 1 в разы лучше был, про Резиденты и Сайлент Хилл вообще молчу!
Резиденты вообще эталон, вырезать в сравнении с оригиналом половину контента и переделать характеры героев в худшую сторону :)
Если поиграть. Можно увидеть огромное количество изменений в сравнении С оригиналом :)
Это характеры каких героев Резидента изменили в худшую сторону? И каким образом?
Действительно, не хватает именно Dead Space!
При всем уважении, но это только ремастер, хоть и хороший ремастер. Вот если бы сделали бесшовные локации, как в ремейке Dead space, улучшили анимации, и может подкинули немного нового контента, был бы другой разговор.
ремейк вполне может быть максимально приближенным к оригиналу. Если бы сделали бесшовные локации, это уже была бы совершенно другая игра с абсолютно иным количеством врагов, абсолютно другим ИИ, тактикой и левел дизайном под новый ии/тактику ;) Анимации УЛУЧШЕНЫ / Изменены + добавлены новые. Новый контент - абсолютно новый для серии сетевой режим FOX HUNT, новые костюмы с разными эффектами для реиграбельности + 1 костюм с уникальной механикой + геймплейно механики неплохие добавили в сравнении с оригиналом ( кроме улучшенного ИИ, теперь появилась баллистика у выстрелов, контр атака в ближнем бою, замедлили темп игры, добавили горазо больше подвижности снейку) ну и ряд геймплейных улучшений конечно присутствует.