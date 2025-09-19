Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вошла в список лучших ремейков всех времён по версии IGN

IGN недавно обновил свой список лучших ремейков всех времён, включив в него Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Игра, выпущенная 28 августа 2025 года, представляет собой точную копию Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), разработанную Konami совместно с Virtuos на движке Unreal Engine 5.

В целом, список субъективен и сосредоточен на ремейках, которые превосходят оригиналы за счёт современной графики, обновлённой механики и верности оригиналу, за исключением простых ремастеров. IGN считает ремейк Resident Evil 2 лучшим за всю историю.

Взгляните на 15 лучших:

15. Pokemon HeartGold и SoulSilver

14. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

13. Live A Live

12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

11. Black Mesa

10. Final Fantasy 7 Remake

9. Shadow of the Colossus

8. Demon’s Souls

7. Metroid: Zero Mission

6. Resident Evil 4

5. Persona 3 Reload

4. Silent Hill 2

3. Resident Evil

2. Final Fantasy 7 Rebirth

Resident Evil 2

Философия многих ремейков — дать волю амбициям, которые ранее были ограничены Технологические ограничения. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater принимает интересное решение, учитывая эти ограничения; обширные советские джунгли по-прежнему разделены загрузочными экранами, а размер игрового пространства определяется ограничениями оригинального оборудования PlayStation 2. Термин «точный ремейк» часто встречается в этом списке, но ни один из них не сравнится с Metal Gear Solid Delta; это игра для PS2, переодетая в PS5.



Snake Eater за эти годы претерпела несколько изменений, и MGS Delta воплощает в себе годы улучшений, дополняя их невероятно отточенной современной графикой и обновлённой системой управления, которая наконец превращает Снейка в ловкого оперативника, которым он всегда и должен был быть. Возможно, это не революционный ремейк, но он достойно сохраняет это совершенство для нового поколения.

В обновлённый список также включены недавние релизы, такие как Silent Hill 2 и Persona 3 Reload.