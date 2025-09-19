ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.3 868 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вошла в список лучших ремейков всех времён по версии IGN

monk70 monk70

IGN недавно обновил свой список лучших ремейков всех времён, включив в него Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Игра, выпущенная 28 августа 2025 года, представляет собой точную копию Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), разработанную Konami совместно с Virtuos на движке Unreal Engine 5.

В целом, список субъективен и сосредоточен на ремейках, которые превосходят оригиналы за счёт современной графики, обновлённой механики и верности оригиналу, за исключением простых ремастеров. IGN считает ремейк Resident Evil 2 лучшим за всю историю.

Взгляните на 15 лучших:

15. Pokemon HeartGold и SoulSilver

14. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

13. Live A Live

12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

11. Black Mesa

10. Final Fantasy 7 Remake

9. Shadow of the Colossus

8. Demon’s Souls

7. Metroid: Zero Mission

6. Resident Evil 4

5. Persona 3 Reload

4. Silent Hill 2

3. Resident Evil

2. Final Fantasy 7 Rebirth

  1. Resident Evil 2
Философия многих ремейков — дать волю амбициям, которые ранее были ограничены Технологические ограничения. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater принимает интересное решение, учитывая эти ограничения; обширные советские джунгли по-прежнему разделены загрузочными экранами, а размер игрового пространства определяется ограничениями оригинального оборудования PlayStation 2. Термин «точный ремейк» часто встречается в этом списке, но ни один из них не сравнится с Metal Gear Solid Delta; это игра для PS2, переодетая в PS5.

Snake Eater за эти годы претерпела несколько изменений, и MGS Delta воплощает в себе годы улучшений, дополняя их невероятно отточенной современной графикой и обновлённой системой управления, которая наконец превращает Снейка в ловкого оперативника, которым он всегда и должен был быть. Возможно, это не революционный ремейк, но он достойно сохраняет это совершенство для нового поколения.

В обновлённый список также включены недавние релизы, такие как Silent Hill 2 и Persona 3 Reload.

17
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
BigTrain

Dead Space remake тут явно не хватает.

11
MNM 777
5
Пользователь ВКонтакте

А при чем тут dead space вообще??? // Макс Асонов

2
создатель русского репа

как обычно, недалёкие заносят ремастеры в ремейки, другие недалёкие это хавают и причмокивают

3
Антон Радикалушкин

2025 год... Все еще существуют представители людской расы, которые не знают, что ремастер улучшает исходники, а ремейк создает эти исходники заново, при этом ремейк может быть только графическим максимально приближая себя к оригиналу , или даже переосмыслением как ре 2 . а термин ремастер появился еще с 60ых.

3
WerGC

в первой тройке Dead Space должен быть,клоуны

3
K0t Felix

Black Mesa несколько отличается от оригинала. Хотя бы в том же Zen-e

2
FilthyZachary

И что в ней лучшего? Там же ни одного нового элемента не внесли в игру! Только текстуры и графику улучшили и все. Даже ремейк Мафии 1 в разы лучше был, про Резиденты и Сайлент Хилл вообще молчу!

1
Антон Радикалушкин

Резиденты вообще эталон, вырезать в сравнении с оригиналом половину контента и переделать характеры героев в худшую сторону :)

Антон Радикалушкин

Если поиграть. Можно увидеть огромное количество изменений в сравнении С оригиналом :)

FilthyZachary Антон Радикалушкин

Это характеры каких героев Резидента изменили в худшую сторону? И каким образом?

ЮрийSport

Действительно, не хватает именно Dead Space!

Balerun

При всем уважении, но это только ремастер, хоть и хороший ремастер. Вот если бы сделали бесшовные локации, как в ремейке Dead space, улучшили анимации, и может подкинули немного нового контента, был бы другой разговор.

Антон Радикалушкин

ремейк вполне может быть максимально приближенным к оригиналу. Если бы сделали бесшовные локации, это уже была бы совершенно другая игра с абсолютно иным количеством врагов, абсолютно другим ИИ, тактикой и левел дизайном под новый ии/тактику ;) Анимации УЛУЧШЕНЫ / Изменены + добавлены новые. Новый контент - абсолютно новый для серии сетевой режим FOX HUNT, новые костюмы с разными эффектами для реиграбельности + 1 костюм с уникальной механикой + геймплейно механики неплохие добавили в сравнении с оригиналом ( кроме улучшенного ИИ, теперь появилась баллистика у выстрелов, контр атака в ближнем бою, замедлили темп игры, добавили горазо больше подвижности снейку) ну и ряд геймплейных улучшений конечно присутствует.