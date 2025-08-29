ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.5 688 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вошла в топ-10 самых популярных игр Konami в Steam

IKarasik IKarasik

28 августа состоялся полноценный релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на ПК и консолях. До этого два дня в игру могли опробовать лишь владельцы Deluxe-издания. Уже через несколько часов после выхода пиковый онлайн в Steam достиг 19 634 игроков, что позволило проекту занять шестое место в рейтинге самых популярных релизов Konami на платформе.

Впереди по числу одновременных игроков остаются Yu-Gi-Oh! Duel Links, ремейк Silent Hill 2, eFootball, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и абсолютный лидер — Yu-Gi-Oh! Master Duel, чей рекорд превысил 262 тысячи.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получает "очень положительные" отзывы в Steam

Игроки в целом тепло приняли ремейк: на сегодняшний день в Steam опубликовано более 3 тысяч отзывов, из которых 81% положительные. Однако без претензий не обошлось — часть пользователей жалуется на баги и слабую оптимизацию. В Konami уже заявили, что в курсе проблем и готовят исправления.

K0t Felix

На рымейк ну ни как не тянет, максимум рымейк-рымастер. Оригинал мною не был пройден, но по просмотренным мною видео говорилось, что много чего перенесено из оригинала в "ремейк", ничего нового

Уфуфень

"Konami" в фильме cписъдeли

Они даже в титрах нигде Кодзиму не указали

Щя годик два и MGS4 remake
И опять топ 10

InkubatorKlef

ну то что кодзиму не указали это конечно уродство

Neko-Aheron

Вначале указали… когда игру начинаем.

Ahnx

Готово. 12 часов. Вылетов, тормозов, глюков - не было. Хорошая, годная игра.