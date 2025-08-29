Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вошла в топ-10 самых популярных игр Konami в Steam

28 августа состоялся полноценный релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на ПК и консолях. До этого два дня в игру могли опробовать лишь владельцы Deluxe-издания. Уже через несколько часов после выхода пиковый онлайн в Steam достиг 19 634 игроков, что позволило проекту занять шестое место в рейтинге самых популярных релизов Konami на платформе.

Впереди по числу одновременных игроков остаются Yu-Gi-Oh! Duel Links, ремейк Silent Hill 2, eFootball, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и абсолютный лидер — Yu-Gi-Oh! Master Duel, чей рекорд превысил 262 тысячи.

Игроки в целом тепло приняли ремейк: на сегодняшний день в Steam опубликовано более 3 тысяч отзывов, из которых 81% положительные. Однако без претензий не обошлось — часть пользователей жалуется на баги и слабую оптимизацию. В Konami уже заявили, что в курсе проблем и готовят исправления.