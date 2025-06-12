Metal Gear Solid Delta: Snake Eater возвращает мультиплеер - в новом режиме Fox Hunt сделан упор на стелс

На недавнем показе State of Play разработчики ремейка Metal Gear Solid 3 мельком продемонстрировали элементы онлайна, тем самым намекнув на возвращение сетевого режима. Подробностей тогда не было. Сегодня же, в рамках трансляции Konami Press Start Live, студия официально представила Fox Hunt — отдельный многопользовательский режим с уникальными механиками, не похожими на Metal Gear Online.

По словам геймдизайнера режима Ю Сахары, Fox Hunt — это не просто онлайн-дополнение, а совершенно оригинальный опыт, вдохновлённый ключевыми темами Metal Gear — маскировкой, скрытностью и напряжённым противостоянием охотника и жертвы. Игроки смогут использовать камуфляжную технику, сливаться с окружением и вступать в "игру в прятки", доведённую до абсолюта.

Режим не повторяет механику Metal Gear Online из времён MGS4: Guns of the Patriots, но создан как духовный преемник, отвечающий современным стандартам мультиплеера. Разработчики подчеркнули, что тщательно продумывали концепцию, чтобы отойти от простых перестрелок и создать уникальную систему взаимодействия между игроками, основанную на тактическом напряжении.

В представленном видео также показали новые элементы основной игры: обновлённые анимации, улучшенный искусственный интеллект боссов и возвращение «Секретного театра», ролики из которого теперь спрятаны в виде коллекционных предметов в игровом мире. Помимо этого, были подтверждены кроссоверы: Snake vs Monkey (на PlayStation) и Snake vs Bomberman (на Xbox).

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.