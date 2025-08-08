Многопользовательский режим Fox Hunt для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater появится только осенью

Недавно Konami сообщила, что в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater появится совершенно новый многопользовательский онлайн-режимв стиле «прятки» под названием Fox Hunt («Охота на лису»). А сегодня на официальном сайте появилась информация, что в день релиза этого режима не будет. Сама игра, к счастью, выйдет в конце этого месяца, как и планировалось, но многопользовательский режим добавят в виде бесплатного обновления только осенью, а точная дата будет объявлена позднее.

Скорее всего, новый режим еще не готов, чтобы его можно было предлагать игрокам. Вопрос в том, насколько это важно, потому что главное в этом пакете — это ремейк легендарной стелс-экшен-игры, которая показывает эпическое становление Биг Босса, одного из самых главных персонажей вселенной Metal Gear Solid.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.