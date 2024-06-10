Модели персонажей ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получили неоднозначную оценку по сравнению с оригиналом

Предстоящий ремейк Metal Gear Solid 3 от Konami и Virtuos под названием Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получил неоднозначную оценку по сравнению с оригиналом.
Поклонники поделились в социальных сетях своими мыслями о моделях персонажей. Лица персонажей в некоторых случаях выглядят верными оригиналу, а в других — совершенно другими, поскольку разработчик Virtuos имеет собственную художественную интерпретацию оригинальной стелс-игры для PS2, вышедшей несколько десятилетий назад.
Сравнение скриншотов с использованием некоторых персонажей (Снейка, Зеро, Парамедика и Босса), представленных в ремейке Metal Gear Solid 3, можно увидеть ниже, с оригиналом слева и ремейком справа.
Снейк
Майор Зеро и парамедик
Босс
Модели персонажей Снейка, Зеро и парамедика выглядят довольно точно по сравнению с их аналогами в оригинале. Некоторые различия ожидаются из-за изменений в современных технологиях рендеринга. Однако модель лица Босс выглядит заметно другой, что привело к неоднозначному приему фанатов. Некоторые оценили ее внешность в ремейке за более точное отображение возраста персонажа. Между тем, другие считают ее модель лица в ремейке менее аутентичной по отношению к персонажу, которого они помнят из оригинала. Некоторые даже предложили идею модификации ее оригинального лица в версию для ПК после выпуска.
Как видно из скриншотов выше, общий цветовой тон в ремейке Metal Gear Solid 3 сильно отличается от оригинала, который имеет зеленовато-желтый оттенок. Однако фанатам не стоит беспокоиться, так как те, кто предпочитает оригинальный цветовой тон, смогут его выбрать. В игре будет возможность включить фильтр, чтобы привести общий вид в большее соответствие с цветовым тоном оригинала.
Я вообще не понимаю претензий к лицу босса, модель лица почти один в один как в оригинале, просто реалистичные текстуры кожи наложили и все разнылись. Тут сразу можно поверить, что это действительно солдат, а не фотомодель, которая только из гримерки приперлась.
ты не понимаешь, людям нужны секс-куклы и удовольствие от приобщения к охоте на повестку
Парамедик совершенно не похожа
Ещё бы с этим сравнили и сказали что не канон.Модельки становятся лучше ясно что они будут выглядеть не так.
Всё там круто, красиво, так и не понял что не понравилось. // Алесь Григорович
Странно, что все остальные воспроизведены более-менее точно, будто это не ремейк, а какая-то улучшалка с помощью ИИ, и только Босс изменилась. Мне вообще поначалу показалось, что это какой-то андрогинный мужик типа Брайана Молко. Правда, как по мне, она и в оригинале не выглядела особо женственной, все зависело от ракурса. И такой типаж больше соответствует ее возрасту, характеру и образу жизни - она все-таки бойцовая баба, а не Мата Хари. Хотя с другой стороны, у персонажа есть история, есть канон, и уж если ее образ изначально копировали с Шарлотты Рэмплинг, то какой смысл его переделывать. В ремейке Silent Hill 2 вон пытаются оправдать изменения внешности героини якобы изначальной задумкой художника на основе его скетчей. Ну а у Босса изначальные скетчи - сами судите. Сделать такой образ при таком лице будет трудновато.
О?
Очередной "неоднозначный прием" у полторы дегенерата. Ждём, полтора дегенерата "массово отменяют предзаказы"
Да отлично там всё, а то, что блевотного цветокора и мыла нет так это только плюс. Всё равно бы Решейдом каким его отключать пришлось бы.
Да изуродовали своей повесткой.
Да она и в оригинале не красавица ну никак.
Да всё там идеально! Скорей бы уже огласили дату релиза наконец.
Как в ремейке Silent Hill 2 или это другое?
Бля да там реально норм, графика то на порядок лучше стала и деталей добавили
Ещё надо поныть что Эшли в римейке RE4 не такая. А стоп, было же, дегенераты повоняли и заткнулись, а теперь кукарекают что RE4 remake - игра года и шедевр. Люблю постоянность у сообществ "игроков" и "фанатов"
Конечно не такая. "Такой" её моды делают.
вроде всё отлично
Реалистичность старит, а вот если бы был аниме-ремейк...
ты считал мыльный графон за аниме? ого
Я смотрю на то, как выглядят персонажи.
гениально. чё пацаны аниме?
Вы хоты бы похожего персонажа нашли бы, а лучше бы поискали аниме рисунки на тему игры. Metal Gear Rising можно вспомнить.
"Верните анимешность, сволочи!"