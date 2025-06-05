На State of Play показали свежий трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Во время проходящей сейчас трансляции State of Play Konami представила новый трейлерMetal Gear Solid Delta: Snake Eater — полноценного ремейка культовой игры 2004 года. Обновлённая версия сохраняет оригинальную сюжетную линию, персонажей и атмосферу, но переносит всё это на современные технические рельсы с фотореалистичной графикой и улучшенной анимацией.

Игроков вновь ждёт история легендарного агента Нейкеда Снейка (он же Биг Босс), разворачивающаяся на фоне Холодной войны. Создатели обещают бережное отношение к оригиналу: сценарий, озвучка и музыка останутся неизменными, но общее визуальное и механическое исполнение будет соответствовать современным стандартам. Среди прочего — переработанные кат-сцены, усовершенствованное управление и более живая реакция противников.

Из нового трейлера стало известно, что в новой версии вернется мини-игра Snake vs Monkey, где главный герой гоняется за обезьянками из серии Ape Escape. Она вернётся как эксклюзив для PlayStation 5, в рамках специального издания.

Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа 2025 года и будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.