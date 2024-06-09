На Xbox Games Showcase показали свежий трейлер обновленной версии Metal Gear Solid 3

Konami продолжает радовать поклонников своих культовых франшиз. Совсем недавно они объявили долгожданную дату релиза ремейка Silent Hill, а сегодня подготовили свежий взгляд на обновленную версию культовой Metal Gear Solid 3. В рамках Xbox Games Showcase 2024 был показан геймплейный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, раскрывающий ключевые особенности игры.
Ролик представляет собой вводный инструктаж для игроков, подготавливая их к тому, что их ждёт в современной версии Metal Gear Solid 3. По большей части вам придётся действовать очень осторожно и скрытно, но в случае необходимости всегда можно прибегнуть к агрессивному стилю игры. Трейлер демонстрирует скрытные тейкдауны и множество стрельбы, а также знаменитую сцену встречи главного героя с его наставницей.
К сожалению, новый трейлер не раскрывает дату релиза. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater по-прежнему создаётся для ПК, PlayStation 5, и Xbox Series X|S.
По сути единственный стелс остался, конечно жду, Hitman после 16 года превратился в какую то тупую песочницу развлеки себя сам, про Юбиков и Сплинтер я даже не говорю, не известно когда а самое главное что они склепают.
Ну жаль конечно что они с первой части не начали делать ремейки, хотя для первой есть ремейк куба но он кривой. а хотелось бы на новом движке, с нормальным управлением и прочими адекватными механиками.
Я кончил.))
даже с годом выхода не могут опеределиться?
А про 1,2 и 4 забыли?
Надо чтобы продажи тройки не подвели для другим ремейков. Но четверка нуждается в полной переписке сценария иначе хрен знает как она продастся // Миша Силовичков
А что там со сценарием, вроде ее хвалили, просто так и не добрался до серии, чуть в 5 поиграл.
Что-то графоний выглядит похуже, чем в 5 части девятилетней давности)
Спасибо большое советской социальной программе которая набирала инвалидов по зрению и слуху в армию!
неужели кто то играет в упоротые стелсы в 2024?
неужели ты все играешь в упоротые батл рояли?) в 24м году