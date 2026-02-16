ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.2 968 оценок

Naked Snake из ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получит свою Nendoroid-фигурку

Gruz_ Gruz_

Компания Good Smile Company анонсировала нендороид (Nendoroid) фигурку Naked Snake (известного также как Биг Босс) по мотивам ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Эта коллекционная фигурка высотой около 100 мм изготовлена из высококачественного ПВХ и оснащена подвижными суставами, которые позволяют воспроизводить различные динамичные позы. Главный герой поставляется с целым арсеналом культовых аксессуаров:

  • пистолет;
  • нож;
  • военный паек;
  • фирменная картонная коробка;
  • несколько сменных деталей для разных выражений лица и поз.

В комплекте — обычная подставка, а за предзаказ в официальном сторе Good Smile — бонус в виде эксклюзивной альтернативной базы.

Новинка обойдется в 6 900 иен, а на полках коллекционеров Снейк появится в июне 2026 года

KoreanLoki

калзина этого гумового коханца в коробке по размеру дупы проектировало. Без коробки под гузло новичков серии.

FairUlu

Это как ЛЕГО - любые персонажи могут оказаться большеголовыми.

