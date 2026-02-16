Naked Snake из ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получит свою Nendoroid-фигурку

Компания Good Smile Company анонсировала нендороид (Nendoroid) фигурку Naked Snake (известного также как Биг Босс) по мотивам ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Эта коллекционная фигурка высотой около 100 мм изготовлена из высококачественного ПВХ и оснащена подвижными суставами, которые позволяют воспроизводить различные динамичные позы. Главный герой поставляется с целым арсеналом культовых аксессуаров:
- пистолет;
- нож;
- военный паек;
- фирменная картонная коробка;
- несколько сменных деталей для разных выражений лица и поз.
В комплекте — обычная подставка, а за предзаказ в официальном сторе Good Smile — бонус в виде эксклюзивной альтернативной базы.
Новинка обойдется в 6 900 иен, а на полках коллекционеров Снейк появится в июне 2026 года
