Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.3 887 оценок

Новое обновление Metal Gear Solid Delta исправляет проблемы с озвучкой и исчезновением персонажей

Gruz_ Gruz_

Компания Konami выпустила новое обновление для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, версия 1.1.4. В обновлении от 25 сентября были исправлены различные проблемы с озвучкой и исчезновением некоторых персонажей.

Список исправлений из сегодняшнего обновления:

  • Исправлена ошибка, вследствие которой реплики Снейка могли воспроизводиться на английском языке независимо от выбранных языковых настроек.
  • Исправлена ошибка, приводящая к исчезновению некоторых персонажей и животных во время некоторых сюжетных сцен.
  • Исправлена ошибка, в результате которой в некоторых сценах реплики Снейка на японском и английском языках могли меняться местами.
  • Исправлена ошибка, когда игроки не могли залезть на скалы в некоторых моментах во время битвы с The Pain.
  • Незначительные исправления ошибок и корректировки.

Также Konami перечислила ряд проблем, на которые они обратили внимание:

  • (Steam) Поддержка дисплеев с соотношением сторон 21:9 (за исключением демосцен).
  • (Steam) внутриигровая функция для проверки системных спецификаций.
  • (PlayStation 5) Возможность выбора предпочтительного режима рендеринга для игры на PlayStation 5 Pro.
  • (Все платформы) Улучшение общей стабильности производительности.

Обновление (Ver. 1.1.4) для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam уже доступно для загрузки.

7
1
Комментарии:  1
Johnny Rotten

Разблокировку частоты кадров то когда ждать? Или можно дропать этот кривой порт из списка желаемого?

1