Новое обновление Metal Gear Solid Delta исправляет проблемы с озвучкой и исчезновением персонажей

Компания Konami выпустила новое обновление для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, версия 1.1.4. В обновлении от 25 сентября были исправлены различные проблемы с озвучкой и исчезновением некоторых персонажей.

Список исправлений из сегодняшнего обновления:

Исправлена ошибка, вследствие которой реплики Снейка могли воспроизводиться на английском языке независимо от выбранных языковых настроек.

Исправлена ошибка, приводящая к исчезновению некоторых персонажей и животных во время некоторых сюжетных сцен.

Исправлена ошибка, в результате которой в некоторых сценах реплики Снейка на японском и английском языках могли меняться местами.

Исправлена ошибка, когда игроки не могли залезть на скалы в некоторых моментах во время битвы с The Pain.

Незначительные исправления ошибок и корректировки.

Также Konami перечислила ряд проблем, на которые они обратили внимание:

(Steam) Поддержка дисплеев с соотношением сторон 21:9 (за исключением демосцен).

(Steam) внутриигровая функция для проверки системных спецификаций.

(PlayStation 5) Возможность выбора предпочтительного режима рендеринга для игры на PlayStation 5 Pro.

(Все платформы) Улучшение общей стабильности производительности.

Обновление (Ver. 1.1.4) для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam уже доступно для загрузки.